Mulino inaugura el Centro de Alto Rendimiento de Bocas del Toro

Una moderna arena multideportiva, un Centro de Alto Rendimiento (CAR) y una piscina olímpica —infraestructuras que forman parte de la fase 1 de la Ciudad Deportiva de Bocas del Toro— fueron entregadas a la comunidad bocatoreña y a sus atletas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante una jornada de trabajo en la provincia.

La inauguración de estas instalaciones, ubicadas en el sector de Finca 8, distrito de Changuinola, ayudará a la familia deportiva bocatoreña. La obra fue ejecutada con una inversión de B/.20,066,901.96, lo que fortalece la infraestructura deportiva al servicio de la provincia y del país.

"Fuimos terminando obras eternas que se empezaban, se anunciaban y nunca más se entregaban. Bocas del Toro es testigo de esto: muchísimas promesas incumplidas por parte de gobiernos que pensaron más en su popularidad que en la gente. Pero yo no estoy pensando en quién empezó una obra; me importa quién la va a disfrutar y a quién le va a servir. Es por ustedes que terminamos esta Ciudad Deportiva", resaltó el presidente Mulino.

Junto a la primera dama, Maricel de Mulino, y atletas de la provincia, el mandatario develó la placa conmemorativa del CAR. Posteriormente, realizó un recorrido por la piscina olímpica y por la Arena Multipropósito de Bocas del Toro, esta última con capacidad para 2,000 personas en butacas.

"Creo en el talento de la gente y sé muy bien que la infraestructura es necesaria para nuestros deportistas. Esto no es un gasto, es una inversión en el talento panameño. Estamos dándole vida a un proyecto, ahora debemos apoyar aún más a los deportistas, a los jóvenes, para que puedan jugar en equipo, para que puedan desarrollar el cuerpo y la mente, lo que es fundamental para su futuro", añadió Mulino.

La Ciudad Deportiva de Bocas del Toro contempla escenarios deportivos y espacios recreativos de primer nivel.

En esta primera fase, fueron construidas la Arena Multipropósito, el edificio del Centro de Alto Rendimiento para deportes de combate, gimnasia artística y un gimnasio de pesas, así como una piscina olímpica techada con especificaciones internacionales y capacidad para 500 personas; también cuenta con estacionamientos y obras complementarias.

El plan contempla un estadio de fútbol con capacidad para 3,000 aficionados, un estadio de béisbol de pequeñas ligas, un auditorio, plazas públicas, áreas recreativas, ciclovías, fondas y otros espacios destinados al desarrollo integral del deporte y la convivencia comunitaria.