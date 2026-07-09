Deschamps pide calma tras meter a Francia en semifinales y ya mira a España o Bélgica

El seleccionador francés, Didier Deschamps, hizo un llamado a la calma este jueves tras la victoria en cuartos de final ante Marruecos por 2-0, insisting en que Francia no ha ganado nada todavía, aunque destacó el orgullo de pisar las semifinales por tercer Mundial consecutivo.

"No hay que creerse campeones antes de tiempo. Queda un paso más. Las semifinales serán un partido difícil porque es una Copa del Mundo. Mañana conoceremos a nuestro rival y lo analizaremos", dijo el técnico en la rueda de prensa posterior al partido.

Francia accedió a su tercera semifinal mundialista consecutiva tras imponerse a Marruecos con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo, una reedición de la semifinal de Catar 2022 que terminó con idéntico resultado.

"En 2018 nadie nos veía ganando; en 2022, lo normal para el campeón defensor era caer en octavos e irse a casa, y nosotros llegamos a la final. Ahora el contexto es diferente porque todo el mundo nos da como favoritos desde el primer partido", recordó.

Sobre el partido, Deschamps compartió su sorpresa por el planteamiento defensivo de Marruecos, un conjunto que llegaba invicto a la cita en lo que iba de Mundial, y solo había cedido un empate en su debut contra Brasil.

"Me sorprendió un poco ver su alineación inicial; aunque luego intenté comprender el porqué y el cómo", dijo el entrenador, precisando que desde el momento en que los jugadores franceses se apoderaron del balón no dejaron que su rival generara peligro.

No obstante, destacó que Marruecos "tiene muy buenos jugadores y un futuro brillante por delante".

Francia se enfrentará el 14 de julio en Dallas al vencedor del partido que España y Bélgica juegan este viernes en Los Ángeles.

Si España se lleva la victoria, el partido servirá para reeditar la semifinal de la última Eurocopa, donde la Roja se impuso por 2-1. En cambio, un triunfo belga repetiría el cruce de semifinales del Mundial 2018, aquella vez con desenlace favorable para los franceses.

"Nos espera una batalla más y necesitaremos redoblar todos esos esfuerzos", sentenció Deschamps.