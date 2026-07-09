Mike Stump espera a los legionarios en la Sub-20; Estevis López confirmado



La selección sub-20 de Panamá afina su juego con miras al Campeonato Sub-20 de Concacaf y el técnico Mike Stump espera la incorporación de los legionarios.

Stump señaló que la Federación Panameña de Fútbol (FPF) mantiene conversaciones con los respectivos clubes de los jugadores, tomando en cuenta que el Campeonato Sub-20 de Concacaf no coincide con fecha FIFA.

Los jugadores legionarios con los que se espera contar son: Kadir Barría, Ernesto Gómez, Mijahir Jiménez, Josué Vergara, Moisés Richards y Joseph Pacheco.

“Esos jugadores están por confirmar, la Federación está haciendo todo lo posible, negociando con los clubes. Ellos son de los clubes, no es una fecha FIFA, pero los clubes entienden el compromiso que tiene Panamá para ir a ese Mundial. Entonces, hay bastantes posibilidades, pero sería directo a par de días antes del inicio del torneo”, indicó Stump.

Asimismo, el entrenador confirmó que Estevis López y Gerson Gordón se incorporarán este sábado a la concentración y viajarán al día siguiente junto al plantel hacia Pachuca, México, donde Panamá completará su etapa final de preparación.

Panamá entrena en el CAR de la Fepafut, ubicado en Arraiján y tendrá este viernes a las 10: a.m. en el tienen el segundo amistoso contra Cuba (en el primer fogueo empataron 0-0).

El Campeonato Sub-20 de CONCACAF se disputará del 24 de julio al 9 de agosto en México y otorgará cuatro plazas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Azerbaiyán–Uzbekistán 2027.

La selección panameña debutará el domingo 26 de julio frente a Canadá, en un encuentro correspondiente al Grupo C que se jugará en el Estadio Universitario BUAP, en Puebla.