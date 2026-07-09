Minsa confirma 49 casos de tosferina en Panamá y activa alerta en nueve regiones

Ante el incremento de casos de tosferina, el Ministerio de Salud (Minsa) reforzó la vigilancia epidemiológica y reiteró el llamado a completar los esquemas de vacunación. La medida busca proteger a los grupos más vulnerables, especialmente a los menores de un año.

Por otro lado, la doctora Yadira de Moltó, especialista en salud pública, recordó que Panamá cuenta con una amplia experiencia en inmunización. Gracias a ello, el objetivo es mantener coberturas altas de vacunación que eviten brotes y reduzcan complicaciones graves.

Asimismo, se informó que este año se registró la defunción de un lactante sin el esquema completo de vacunas. Este hecho refuerza la necesidad de que las embarazadas reciban la vacuna Tdap en el último trimestre de embarazo para transmitir anticuerpos al bebé.

Hasta el 6 de julio se confirmaron 49 casos de tosferina en nueve regiones de salud, incluyendo Panamá Metro, Panamá Oeste, Colón y la comarca Ngäbe-Buglé. Además, las investigaciones epidemiológicas han identificado contagios en familiares y contactos cercanos.

De igual manera, la doctora de Moltó subrayó que un solo caso ya constituye un brote epidemiológico, pues la meta de los programas de inmunización es eliminar la circulación de la bacteria. Por eso, cada detección activa protocolos de control inmediato.

En cuanto a los síntomas de la tosferina, la enfermedad suele iniciar como un resfriado común, pero tras dos semanas la tos se vuelve persistente y paroxística. En algunos pacientes puede provocar vómitos, insomnio y el característico silbido al respirar al final de cada episodio.

Por ello, el Minsa exhorta a acudir al médico si la tos persiste más de 14 días. También recomienda aplicar medidas de etiqueta respiratoria, lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto con personas vulnerables.

La institución recordó que el esquema nacional de vacunación contempla dosis desde los primeros meses de vida y refuerzos en etapas posteriores. Con estas acciones, se busca reducir la transmisión y proteger la salud de toda la población panameña.