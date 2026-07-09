Panamá refuerza sistemas de protección social en foro regional

En el marco del Diálogo Internacional sobre Políticas Sociales, Resiliencia y Cohesión Social en Contextos de Vulnerabilidad, la ministra Beatriz Carles de Arango participó en el diálogo de alto nivel que reunió a diferentes autoridades y especialistas de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), donde destacó la necesidad de transformar los sistemas de protección social ante los desafíos sociales, económicos y ambientales de la región.

Asimismo, el encuentro reunió a representantes de Panamá, Costa Rica, Belice, Guatemala y República Dominicana. También participaron organismos internacionales y expertos en desarrollo social.

Durante su exposición, Carles de Arango subrayó que la pobreza multidimensional debe entenderse más allá de las cifras. Señaló que esta refleja realidades diversas que afectan a mujeres, jóvenes y poblaciones vulnerables.

“Esa pobreza es mucho más que un dato numérico; es una red compleja de privaciones que impacta el bienestar humano y que se observa en múltiples rostros”, señaló.

De igual manera, enfatizó que los sistemas sociales deben responder a desafíos como la desigualdad, la movilidad humana y el cambio climático. Para ello, planteó la necesidad de políticas públicas más integrales.

Además, la ministra resaltó cuatro principios esenciales: universalidad, integralidad, sostenibilidad y resiliencia. Según dijo, estos valores son la base para avanzar hacia una protección social más justa.

En este sentido, recordó que Panamá trabaja con herramientas tecnológicas como el Registro Social de Hogares. Estas permiten identificar con precisión las condiciones de vulnerabilidad y mejorar la respuesta estatal.

“La tecnología no es la solución en sí misma; es el medio para conocer con exactitud dónde están las carencias, permitiendo que el Estado llegue antes y llegue mejor”, puntualizó.

Por otra parte, Carles de Arango destacó la importancia de incorporar la identidad cultural de los pueblos originarios. Consideró que la pertinencia cultural es clave para lograr políticas inclusivas y efectivas.

Por último, concluyó que Centroamérica tiene la capacidad de construir estándares comunes de bienestar. Afirmó que la cooperación regional es vital para enfrentar los retos sociales del siglo XXI.