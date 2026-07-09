Método Curly Girl: Guía básica para cuidar y definir los rizos naturales

Cada vez más personas con cabello rizado, ondulado o afro han dejado de alisarlo para aprender a cuidar su textura natural. En ese proceso, el Método Curly Girl se ha convertido en una de las rutinas capilares más populares gracias a una filosofía que prioriza la hidratación, el uso de productos adecuados y técnicas que ayudan a definir los rizos sin dañarlos.

Este método fue desarrollado por la estilista Lorraine Massey, autora del libro Curly Girl: The Handbook, publicado en 2001. Su propuesta parte de una idea sencilla: muchos productos y hábitos cotidianos pueden resecar el cabello rizado, por lo que modificar la rutina de cuidado puede mejorar su apariencia y salud con el tiempo.

El cabello rizado suele ser más seco que el liso porque los aceites naturales del cuero cabelludo tardan más en recorrer la fibra capilar. Por ello, mantener una buena hidratación y evitar ingredientes agresivos suele ser una de las principales recomendaciones de los especialistas.

La dermatóloga Shari Lipner, profesora clínica de Dermatología en Weill Cornell Medicine, explicó en declaraciones a The New York Times que el cabello rizado requiere un cuidado diferente debido a su estructura. Según la especialista, utilizar productos hidratantes y reducir el uso del calor puede ayudar a minimizar el quiebre y mejorar la salud del cabello.

El Método Curly Girl comienza con una revisión de los productos que forman parte de la rutina diaria. Sus seguidores suelen evitar champús con sulfatos fuertes, ya que estos pueden eliminar los aceites naturales del cabello. También procuran no utilizar siliconas que no sean solubles en agua, debido a que pueden acumularse sobre la fibra capilar y requerir limpiadores más agresivos para eliminarlas.

Otro de los principios del método es reducir al mínimo el uso de herramientas de calor, como secadores sin difusor, planchas y rizadores. En su lugar, se recomienda secar el cabello al aire o utilizar un difusor a baja temperatura para conservar la forma de los rizos.

La forma de peinar el cabello también cambia. En lugar de cepillarlo cuando está seco, se aconseja desenredarlo durante la ducha con abundante acondicionador o después de aplicar productos hidratantes. Posteriormente, muchas personas utilizan técnicas como el scrunch, que consiste en apretar suavemente los rizos con las manos para favorecer su definición.

No existe una única rutina válida para todas las personas. La cantidad de crema para peinar, gel o mascarillas dependerá del tipo de rizo, la densidad del cabello y su nivel de porosidad. Por eso, quienes siguen el Método Curly Girl suelen experimentar hasta encontrar la combinación que mejor funciona para su melena.

La dermatóloga Dr. Crystal Aguh, directora del programa de trastornos capilares de Johns Hopkins Medicine, señaló en una entrevista con Allure que no todos los productos funcionan igual para cada persona y que el cuidado del cabello rizado debe adaptarse a las necesidades individuales. También recomienda prestar atención a la salud del cuero cabelludo, ya que un ambiente saludable favorece el crecimiento de un cabello fuerte.

Es importante tener expectativas realistas. Los resultados no suelen aparecer de inmediato, especialmente si el cabello ha sido sometido durante años a alisados, tintes o calor excesivo. La transición puede tomar semanas o incluso meses, mientras el cabello recupera progresivamente su textura natural.

Más que una lista de reglas estrictas, el Método Curly Girl propone conocer mejor las necesidades del cabello y construir una rutina personalizada. La constancia, una buena hidratación y la elección de productos adecuados suelen ser los factores que más influyen para conseguir rizos definidos, con menos frizz y un aspecto saludable.