Thomas Christiansen: el factor salarial sería el motivo principal de su salida

Thomas Christiansen no seguiría en el cargo como director técnico de la selección de fútbol de Panamá.

Según se reveló, en una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), se decidió no aprobar la renovación del entrenador danés-español.

Recordemeos qude finalizada la participación de Panamá en el Mundial 2026, también concluyó el contrato de Christiansen con la selección nacional.

El principal factor para que Christiansen no continúe en el puesto se debe a sus pretensiones económicas. Su salario ronda actualmente los 70 mil dólares mensuales, y el aumento que se pretendía alcanzaba aproximadamente los 100 mil dólares.

Christiansen dirigió por seis años el seleccionado panameño, un proceso en el cual condujo al equipo nacional a una final de la Copa Oro, a una final de la Liga de Naciones y a la segunda fase de una Copa América.

Dirigiendo al seleccionado panameño, Christiansen, estuvo alfrente del equipo nacional en 92 partidos, 45 victorias, 22 empates y 25 derrotas.

Al no poder contar más con Christiansen, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) optaría por designar a un técnico interino para los partidos amistosos de Panamá en octubre contra Ecuador, Japón y Corea del Sur.

Las opciones para el interinato son: Mario Méndez, Felipe Baloy o el venezolano Daniel Blanco, quien fue uno de los asistentes de Christiansen.

Aunque la FEPAFUT hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial, se espera que este viernes se revelen más detalles sobre la situación del estratega.