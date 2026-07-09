Karol Wilson entra a la Academia de Operación Triunfo USA

La cantante panameña Karol Wilson dio un paso importante en su camino dentro de Operación Triunfo USA al asegurar un lugar en la Academia, donde continuará preparándose mientras avanza la competencia que busca descubrir a la próxima gran estrella de la música.

Con su permanencia confirmada, Wilson mantiene vivo el sueño de representar a Panamá en uno de los formatos musicales más reconocidos de habla hispana. La noticia fue celebrada por sus seguidores, quienes han respaldado su participación desde el inicio del programa con mensajes de apoyo en redes sociales.

Durante la más reciente gala, la artista volvió a demostrar sus capacidades vocales y escénicas, suficientes para convencer al jurado y mantenerse entre los concursantes que siguen en carrera. A partir de ahora continuará recibiendo clases de interpretación, técnica vocal, expresión corporal y otras áreas que forman parte de la formación integral de la Academia.

El ingreso a esta etapa representa uno de los momentos más importantes del concurso, ya que los participantes conviven y perfeccionan su talento bajo la supervisión de profesores y especialistas de la industria musical, mientras son evaluados semanalmente en presentaciones en vivo.

Para Karol Wilson, este avance también significa una oportunidad para seguir mostrando su talento ante una audiencia internacional y fortalecer su proyección artística fuera de Panamá. Cada gala se convierte en una nueva prueba para mantenerse en la competencia y acercarse a la final del programa.

En redes sociales, la cantante agradeció las muestras de cariño recibidas y reiteró su compromiso de continuar trabajando para dejar en alto el nombre de Panamá. Sus seguidores respondieron con mensajes de felicitación y llamados a seguir apoyándola durante las próximas semanas del concurso.

Con un lugar asegurado en la Academia, Karol Wilson afronta una nueva etapa en Operación Triunfo USA, donde buscará seguir creciendo como artista y consolidarse entre las favoritas para llegar a las instancias decisivas del certamen.