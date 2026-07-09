FIFA / Francia / Kylian Mbappé / Marruecos / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Francia y Marruecos: sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/09 14:00:00 Noticias Relacionadas 1 Senadora Celeste Amarilla eleva la violencia verbal y lanza graves insultos contra Kylian Mbappé 2 Suiza sentencia a Colombia y se las verá con Argentina en cuartos 3 Messi sobre el partido ante Egipto: 'Volvimos a sufrir muchísimo, pero esto es el Mundial' 4 Atlas, el robot que celebra los goles como Kane y Haaland 5 Erling Haaland: ¿por qué es uno de los jugadores más populares del Mundial 2026? 6 Francia-Marruecos, unos cuartos de final con cuentas pendientes Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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