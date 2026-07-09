Fiscalía Metropolitana captura a alias “Pepi” por caso de homicidio en Altos del Ángel

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la captura de un ciudadano conocido como “Pepi”. La acción se realizó en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

En efecto, la aprehensión se llevó a cabo en una residencia de la 24 de Diciembre. Allí se localizaron indicios que fortalecen la investigación en curso por homicidio.

El hecho investigado ocurrió el pasado 3 de mayo en la barriada Altos del Ángel. En ese lugar, un hombre fue atacado con arma de fuego mientras se encontraba en una cancha deportiva.

De acuerdo con las pesquisas, el agresor se aproximó a la víctima y efectuó múltiples disparos. Posteriormente, huyó en un vehículo que habría sido utilizado para facilitar la fuga.

Tras las diligencias, el detenido será presentado ante un tribunal de garantías. Los fiscales solicitarán la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos correspondientes.

Además, se pedirá la aplicación de medidas cautelares, considerando la gravedad del delito. La Fiscalía busca asegurar que el proceso avance con transparencia y rigor judicial.

La Procuraduría reiteró que su compromiso es llevar investigaciones objetivas y responsables. En cada caso se procura garantizar el acceso a la justicia conforme a la Constitución y la Ley.