Ordenan pagar premio del Clásico Presidente

La Junta de Control de Juegos (JCJ), a través de la Comisión Nacional de Carreras, instruyó el pasado martes 7 de julio a la empresa operadora del hipódromo para que pague el premio del Clásico Presidente de la República.

La instrucción se da luego que, tanto el Laboratorio de Análisis de Drogas (LAD) del Hipódromo Presidente Remón, regentado por la JCJ, así como exámenes hechos en el Industrial Laboratories, con sede en Denver, EE. UU., coincidieran en los exámenes antidopaje realizados a los ocupantes de las seis primeras posicione en el Presidente, resultaron negativas.

La versión 97 del Clásico Presidente, disputada el 7 de junio, tuvo una bolsa de $97,500 para distribuir entre los ocupantes de las cinco primeras posiciones.

Las muestras biológicas, todas de orina, fueron enviadas al Industrial Laboratories en Estados Unidos, a instancias de la Junta de Control Juegos, bajo dirección de Ventura Vega Batista y la coordinación de la Comisión Nacional de Carreras, bajo la dirección de Egbert Lewis.

Con ello se garantizó un doble examen para garantizar la equidad y a transparencia de la carrera más importante que se realiza anualmente en el único hipódromo panameño.

La carrera fue ganada por el ejemplar Takao, cuyos propietarios recibirán B/ 58,500, que corresponden al 60% de la bolsa total.

Otros $14,500 se pagarán a los dueños de Booz Baruc, mientras que se entregarán $9,750, $5.850, y $3,900a los mentores de Tizzy Indy, Into Justice y Sol Abuelo Carlos que terminaron tercero, cuarto y quinto, respectivamente.