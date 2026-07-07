Una sola empresa recibió evaluación, tanto en el proyecto del nuevo hospital de Las Tablas, en Los Santos, como en la licitación del nuevo hospital de Panamá Norte.

En la licitación del Hospital Joaquín Franco Sayas, de Las Tablas, presentaron ofertas Constructora Pacífico Atlántico, S.A.; Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. (Asocsa); y Rigaservices, S.A.

La comisión evaluadora del acto público determinó que las dos primeras empresas no cumplieron con los requisitos mínimos obligatorios, por lo que la única que fue evaluada fue Rigaservices.

Este informe tiene fecha de 25 de junio de 2026 y a la fecha no ha recibido ni observaciones ni mucho menos reclamos de las constructoras que no cumplieron, según la comisión verificadora.

La decisión queda en manos del Ministerio de Salud.

Con relación a Panamá Norte, el 24 de junio, tres compañías entregaron propuestas.

CTL Ingeniería, S.A. ofreció construir la obra por $79.7 millones, sin embargo, no presentó fianza.'



El Ministerio de Salud tiene que decidir la adjudicación de ambos actos públicos.



En el caso de Asocsa, se le acaba de adjudicar la construcción del nuevo policentro en el corregimiento de Don Bosco, Panamá.



Tendrá en su portafolio, la construcción del Centro Materno Infantil de La Pintada, en Coclé; y el Hospital Rural de Cañazas, en Veraguas.



El Minsa terminará de construir el Minsa-Capsi de Puerto Caimito, en La Chorrera, y construirá dos instalaciones de atención primaria en la comarca Guna Yala y en Renacimiento, Chiriquí.

Las otras dos fueron Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A.; y Constructora Rigaservices, S.A., con propuestas de $79.62 millones y $79.67 millones, respectivamente.

Las propuestas de CTL Ingeniería y Constructora Rigaservices no cumplieron con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el pliego de cargos.

Mientras, la propuesta de Administración y Supervisión de Obras Civiles fue la única en cumplir, por lo que fue evaluada, recibiendo 99 puntos por la comisión en un informe que tiene la fecha de 30 de junio.

Dicho documento fue subido al portal Panamá Compra el pasado 1 de julio y contra la recomendación no se han interpuesto ni observaciones ni reclamos, hasta el momento.

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Al igual que en el hospital de Las Tablas, el Ministerio de Salud todavía no adjudica el contrato.

Las comisiones evaluadoras de ambos actos públicos la conformaron cinco personas y solo una repitió como miembro en ambos proyectos.

Las Tablas

El proyecto prevé la construcción de un nuevo complejo hospitalario de 170 camas que incorporará urgencias, hospitalización general y especializada, consulta externa, quirófanos y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Además, tendrá equipo de última tecnología como resonancia magnética, tomografía computarizada, ultrasonido y densitometría ósea.

Panamá Norte

El nuevo hospital contará con una consulta externa de 25 consultorios y tendrá área de fisioterapia, farmacia, laboratorio, banco de sangre, imagenología.

Además, dispondrá de espacio para 100 camas de diversas especialidades entre las que se encuentra gineco obtetricia, psiquiatría, pediatría.

Tendrá Unidad de Cuidados Intensivos con 6 camas de las que 2 son para pacientes en estado crítico.