Un juez de garantías ordenó la detención provisional de un hombre de 26 años, bajo el cargo de homicidio doloso, por su presunta vinculación con la muerte de Manuel Muñoz, ocurrida en la madrugada del pasado domingo en el sector de Coloncito, distrito de Chame.

En la audiencia de solicitudes múltiples realizada en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) de la provincia de Panamá Oeste, representantes de la Fiscalía de Homicidios y Femicidios presentaron una serie de indicios que vinculan al indiciado con la comisión del hecho de sangre.

Detalles de la persecución mortal

Según los reportes del caso, la madrugada del domingo se produjo una fuerte discusión entre los involucrados que fue subiendo de nivel.

Ante esto, Manuel Muñoz optó por abandonar el sitio a bordo de su bicicleta; sin embargo, fue perseguido por su agresor, quien, tras lograr alcanzarlo, le propinó tres puñaladas, una de ellas en el cuello, lo que provocó su muerte instantánea en el lugar.

En horas de la tarde de ese mismo domingo, el hoy imputado decidió entregarse de forma voluntaria ante las unidades de la Policía Nacional para enfrentar la justicia.

Este lamentable hecho mantiene consternados a los residentes del sector de Coloncito, una comunidad que tradicionalmente se ha caracterizado por su tranquilidad y convivencia pacífica.