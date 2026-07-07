Colombia / FIFA / Fútbol / Mundial 2026 / Suiza Estados Unidos Colombia ante Suiza: vive el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/07 14:45:00 Noticias Relacionadas 1 Atlas, el robot que celebra los goles como Kane y Haaland 2 Brasil sucumbe ante Haaland y Noruega: se despide en octavos 3 Senadora paraguaya Celeste Amarilla vierte graves insultos racistas contra Kylian Mbappé 4 'Gary Stempel, el punto de quiebre', la biografía autorizada 5 Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales tras la eliminación de Portugal ante España 6 Mikel Merino repite el milagro: España vence a Portugal en el minuto 91 y avanza a cuartos del Mundial Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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