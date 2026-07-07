Colombia y Suiza buscan avanzar a los cuartos de final

La selección de Colombia pondrá a prueba este martes (3:00 p.m. hora panameña) su invencibilidad ante Suiza en Vancouver, buscando un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez.

La plantilla dirigida por el argentino Néstor Lorenzo pisará el BC Place, situado en pleno corazón de la ciudad de Vancouver, en lo que supondrá el tercer país que visita durante su estancia en este mastodóntico Mundial.

Este récord supera lo visto en el Mundial de Corea-Japón 2002, cuando la logística se limitaba a dos países. Ahora, el recorrido se ha multiplicado drásticamente al extenderse por tres naciones, aunque solo Colombia será la única en hacerse con todas.

El camino de Colombia

La selección liderada por el capitán James Rodríguez debutó en el Mundial el 17 de junio en el emblemático Estadio Azteca de Ciudad de México con un triunfo por 3-1 sobre Uzbekistán.

Posteriormente, se trasladó a Guadalajara para disputar el segundo de sus encuentros de fase de grupos contra República Democrática del Congo, al que venció por 1-0 el 23 de junio.

Cinco días después, se aseguró el liderato del grupo K la ciudad estadounidense de Miami al empatar con la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Los cafeteros se mudaron a Kansas City para jugar los dieciseisavos ante Ghana en el Arrowhead Stadium, famoso, de hecho, por su Récord Guinness con el rugido más potente de un estadio al aire libre.

Esta vitoria por 1-0 le otorgó un pase complejo a octavos de final. Con el calendario al límite, el equipo ha dispuesto de solo tres días para abandonar Estados Unidos y establecerse en Vancouver con el fin de preparar el compromiso.

Una clara desventaja competitiva frente a Suiza, su rival, quienes llegan con menos desgaste físico y kilómetros al lomo, ya que han disputado todos sus encuentros en la costa oeste de Norteamérica.

Comenzaron su periplo mundialista en el Estadio de la Bahía de San Francisco, en el estado de California, para luego desplazarse hacia el sur, a Los Ángeles, para enfrentarse a Bosnia-Herzegovina el pasado 18 de junio.

Finalmente, viajaron hacia el norte para establecerse desde entonces en la ciudad canadiense para disputar su último encuentro de fase de grupos contra Canadá, donde se aseguró el liderato del grupo B, y la fase de dieciseisavos.

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De vencer a los suizos y sellar el pase a octavos de final, la selección cafetera todavía tiene camino por recorrer.

Deberá regresar a territorio estadounidense para enfrentarse con el vencedor de la llave entre Argentina y Egipto en Kansas City, el 11 de julio.

Y si sigue adelante el sueño mundialista, solo quedarían dos destinos: Atlanta en semifinales y el último boleto para la final de Nueva York/Nueva Jersey con el que cerrarían un impresionante hito.