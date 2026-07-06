El Ministerio de Salud (Minsa) adjudicó las construcciones del Centro Materno Infantil de La Pintada, en Coclé; el Hospital de Cañazas, en Veraguas; y el Policentro de Don Bosco, en Panamá.

Todos estos proyectos fueron adjudicados el pasado 2 de julio, por monto global de 87 millones 997 mil 242 dólares con 61 centavos ($87,997,242.61).

En el caso del Centro Materno Infantil de La Pintada participó un solo proponente, Constructora Rigaservices, S.A. a la que se le adjudicó por $18.9 millones.

Con relación al nuevo hospital de Cañazas, participaron dos empresas: Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A., y Constructora Rigaservices, S.A., la cual se adjudicó el contrato por $36.9 millones.

El acto público para construir el policentro de Don Bosco solo contó con la propuesta de Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A., a la que se le adjudicó la obra por $32 millones.

La Pintada

En el caso de este distrito, se decidió hacer la construcción del nuevo centro en un terreno diferente al actual, más amplio y manteniendo la ubicación en el perímetro actual del centro de la comunidad.

El tiempo de la construcción es de 540 días, menos de dos años, más tres años de mantenimiento por parte del contratista.'



En los tres actos públicos se recibieron propuestas de solo dos empresas, lo que quiere decir que en dos no hubo competencia.



Además de estas obras, el Minsa subió la convocatoria para terminar de construir el Minsa-Capsi de Puerto Caimito y construir otros en la comarca Guna Yala y en Renacimiento, Chiriquí.



En el caso de La Pintada y Cañazas, estas comunidades ya cuentan con instalaciones del Minsa. Sobre Don Bosco, al ser un corregimiento de reciente creación no tenía instalación del ministerio, por lo que no cuenta con programas de salud comunitaria, ya que antes estaba dentro del corregimiento de Juan Díaz.

Contará con 3,895 metros cuadrados de área cerrada y 2,550 metros de área abierta.

Tendrá urgencias, consulta externa y sala de ginecología.

Cañazas

El hospital rural de este distrito, uno de los más pobres del país tiene 53 años de construido.

La estructura básica actual, no cumple con los requerimientos necesarios para satisfacer la demanda asistencial creciente, además por los años de existencia presenta deterioro en gran parte de su estructura física.

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Se realizaron las gestiones para la adquisición de un terreno, el cual fue donado.

Tendrá urgencias, área de infectocontagioso de urgencias, cirugía y parto, salas de hospitalización, consulta de medicina general, especializada y pediátrica, odontología y fisioterapia.

Don Bosco

Este corregimiento, de reciente creación, solo cuenta con un centro de atención primaria de la Caja de Seguro Social (CSS).

La nueva instalación quedará ubicada dentro de la Urbanización Don Bosco N°2 con calle 11, antigua piquera de buses.

La atención estará basada en el modelo comunitario, familiar y ambiental con priorización de la atención de los grupos vulnerables como niños, embarazadas y adultos mayores con enfermedades crónicas.

Contará con servicio de urgencias, área quirúrgica para procedimientos menores, imagenología, fisioterapia, odontología, pediatría y consulta de especialidades como dermatología, oftalmología, urología, medicina interna, ginecobstetricia, además de clínica amigable.