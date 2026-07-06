Segundo día de negociaciones en la Asamblea por comisiones

Las negociaciones entre las distintas bancadas que conforman la Asamblea Nacional continúan de cara a la conformación de las 15 comisiones permanentes que integran este órgano del Estado.

El diputado Luis Eduardo Camacho, del Partido Realizando Metas (RM), manifestó que le gustaría llegar a un consenso esta misma semana para empezar a discutir los anteproyectos presentados, pero, de no ser posible, lo más adecuado sería ir directamente a la votación secreta en el pleno para evitar dilataciones como ocurrió en el periodo pasado.

"Para este tipo de conversaciones uno tiene que estar dispuesto a llegar a acuerdos y hay gente a la que no le gusta llegar a acuerdos, así que para qué perder el tiempo", expresó.

Aunque señaló que aún no ha tomado una decisión sobre su aspiración de presidir la Comisión de Gobierno, adelantó que, de no liderar dicho grupo de trabajo tampoco, estaría entre sus integrantes; se sumaría a Salud y Economía y Finanzas.

La diputada Grace Hernández, por su parte, aseguró que el método de votación es un riesgo para quienes aspiran a controlar la mayoría de comisiones; por ello, hizo un llamado a sus colegas a ponerse de acuerdo lo antes posible.

Ponderó que, durante el primer día de reuniones, se planteara la posibilidad de elevar la votación al pleno legislativo de no llegar a acuerdos a más tardar la próxima semana.

Los diputados reiteraron la importancia de que se conformen estos grupos, sobre todo Presupuesto y Credenciales, para asignar los traslados de partida y ratificar a los funcionarios pendientes.'