Diosdado Cabello arremete y llama "miserable" al alcalde Mayer Mizrachi por rastrear ayuda tras los terremotos

El ministro de Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, atacó duramente al alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, tras conocerse que este implementó un sistema de rastreo para fiscalizar la llegada de las donaciones destinadas a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, catástrofe que ya deja al menos 3.535 fallecidos.

Durante una transmisión en el canal estatal VTV, Cabello calificó la medida de control y transparencia como una "campaña criminal" para generar desconfianza sobre la administración de los recursos en Venezuela.

"Rechazamos las vulgares y miserables declaraciones del alcalde de Panamá, que le puso un GPS a la ayuda humanitaria, qué miserable, qué miserable, para chequear dónde está", espetó el funcionario, quien además añadió,

"Todo ladrón sueña que lo están robando", haciendo alusión al pasado judicial de Mizrachi en Colombia.

Fiscalización frente a la desconfianza

La reacción del oficialismo venezolano se produce luego de que el alcalde de Panamá explicara de forma pública que la Alcaldía coordinó la recolección de unas 100 toneladas de insumos (de las cuales ya se ha enviado más de la mitad), y que tomó la decisión de introducir pequeños dispositivos electrónicos de rastreo (AirTags) dentro de cajas de pañales, agua y detergente.

Según Mizrachi, la medida busca estrictamente rendir cuentas claras a los ciudadanos panameños que participaron en el masivo esfuerzo de donación, garantizando que la ayuda humanitaria llegue realmente a los civiles afectados por los sismos y no se desvíe en el camino.