Panamá y Japón evalúan un tratado comercial ante el interés de gigantes nipones en megaproyectos locales

El gobierno panameño y los representantes de Keidanren, la federación empresarial más influyente de Japón, iniciaron conversaciones formales para explorar la firma de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE). El anuncio se dio tras una reunión en el Palacio de las Garzas, donde una delegación de altos ejecutivos japoneses mostró un marcado interés en participar en las principales licitaciones de infraestructura y servicios ambientales proyectadas en el país.

El gremio asiático, que agrupa a más de 1,600 corporaciones y 150 asociaciones industriales, puso la mirada sobre proyectos críticos para la agenda local. Entre ellos destacan el reservorio multipropósito de Río Indio (clave para el suministro de agua del Canal de Panamá), el futuro gasoducto transatlántico, nuevos desarrollos portuarios, la extensión de la Línea 3 del Metro hasta Costa Verde, la Línea 2 A y el postergado plan de modernización del vertedero de Cerro Patacón.

Durante el encuentro, Fujimoto Masayoshi, presidente del Comité de América Latina de Keidanren y directivo de Sojitz Corporation, solicitó formalmente al presidente José Raúl Mulino evaluar el tratado bilateral para blindar jurídicamente las inversiones. El Ejecutivo panameño, acompañado por su equipo económico y comercial, dio luz verde a los ministerios correspondientes para iniciar la hoja de ruta hacia la negociación de este acuerdo.

Inversión y conectividad aérea

Actualmente, unas 40 empresas japonesas operan en Panamá, impulsadas por la posición logística del país y los esquemas de incentivos fiscales. Japón se mantiene como el tercer mayor usuario de carga del Canal de Panamá, un factor que la delegación nipona calificó como "vital" para su propia seguridad económica y la estabilidad de las cadenas de suministro globales.

Como antesala a los megaproyectos, las autoridades confirmaron la firma previa de un entendimiento aeronáutico que busca establecer las bases técnicas para operar, a futuro, vuelos comerciales directos entre Ciudad de Panamá y Tokio. La comitiva japonesa estuvo integrada por directivos de multinacionales como Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Panasonic, la aerolínea ANA, Sanrio Company, MUFG Bank, Itochu y Nippon Koei.

La delegación asiática continuará su agenda de trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores para desglosar la viabilidad técnica de los proyectos de inversión extranjera y los detalles de la participación panameña en la Yokohama Green Expo 2027.