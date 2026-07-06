Gaby Garrido presume a su nuevo novio y confirma que volvió a apostar por el amor

La presentadora e influencer panameña Gaby Garrido confirmó que atraviesa un nuevo capítulo en su vida sentimental al compartir en redes sociales una serie de fotografías junto a su pareja durante un viaje por Cataluña, España. Las imágenes, en las que ambos aparecen abrazados y disfrutando de distintos paisajes, despertaron la curiosidad de sus seguidores, ya que es la primera vez que presume públicamente esta relación.

Un romance que sorprendió a sus seguidores

Aunque Garrido mostró a su compañero de viaje en varias fotografías, decidió mantener en reserva su identidad y no lo etiquetó en la publicación.

Las muestras de cariño entre ambos no pasaron desapercibidas y rápidamente los comentarios comenzaron a multiplicarse. Mientras algunos seguidores la felicitaron por esta nueva etapa, otros aprovecharon para preguntarle si había planes de boda.

Su respuesta sobre el matrimonio

Entre las decenas de mensajes, uno de los temas que más llamó la atención fue el matrimonio.

Lejos de confirmar algún compromiso, Garrido respondió con humor a quienes insistían en el tema al escribir: "¿Y si no me quiero casar?", una contestación que generó nuevas reacciones entre sus seguidores y abrió el debate sobre la decisión de formalizar una relación.

¿Quién es el nuevo novio de Gaby Garrido?

Por ahora, la presentadora no ha revelado el nombre de su pareja. Sin embargo, en respuesta a algunos comentarios dejó entrever que se trata de un hombre de nacionalidad argentina.

Más allá de ese detalle, ha preferido mantener la relación alejada de los reflectores y compartir únicamente algunos momentos de sus vacaciones.

Una nueva etapa personal

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La publicación fue recibida con numerosos mensajes de apoyo por parte de amigos, colegas y seguidores, quienes le desearon éxito en esta nueva etapa sentimental.

Con estas imágenes, Gaby Garrido deja claro que volvió a apostar por el amor, aunque, por el momento, ha decidido conservar en privado la identidad del hombre que conquistó su corazón.