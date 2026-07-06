Colón se mantiene como la provincia donde más sustancias ilícitas se incautan en Panamá, con 13,383,197.70 gramos de drogas decomisados entre enero y mayo de 2026, equivalente a cerca del 28.5% del total nacional, que asciende a 47,04 toneladas.

En esta provincia, el decomiso de cocaína alcanza los 10,115,242.02 gramos, seguido de la marihuana con 3,267,645.40 gramos.

La cifra refleja el papel estratégico de Colón como punto de tránsito para el narcotráfico, debido a su infraestructura portuaria y su ubicación en la boca del Canal de Panamá.

En todo el país el decomiso de sustancias ilícitas está compuesto principalmente por cocaína, con 28,466,115.84 gramos (60.5% del total), y marihuana, con 18,454,663.71 gramos (39.2%).

En cantidades menores se incautaron metanfetaminas (101,132.36 gramos), THC (10,559.80 gramos), MDMA o éxtasis (565.78 gramos) y otras sustancias (10,701.26 gramos).

Colón, por contar con varios puertos marítimos, es un punto sensible para el tráfico de drogas, por lo que los organismos de seguridad mantienen vigilancia permanente en la zona.