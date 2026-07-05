Las negociaciones por las comisiones podrían extenderse hasta agosto

Tras la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, se espera que este lunes inicien las negociaciones para conformar las 15 comisiones permanentes encargadas de evaluar los anteproyectos de ley antes de su discusión en el pleno.

Los diputados, recordando lo sucedido en la pasada legislatura, no descartan que las conversaciones entre bancadas se extiendan hasta el mes de agosto sin que haya consenso en los grupos de trabajo más solicitados.

Mencionan que las comisiones de Economía, Presupuesto, Credenciales y Gobierno podrían irse a votación, como ocurrió el año pasado, debido a la complejidad de temas que abordan.

Aunque para algunos un mes es demasiado tiempo para reactivar el primer filtro técnico de las iniciativas, el diputado Eduardo Gaitán sostiene que, en los dos años que lleva en el Legislativo, se ha percatado de que es un proceso que genera mucho debate; por tanto, suele demorarse típicamente un mes.

El diputado Ariel Vallarino, por su parte, espera que se pueda llegar a un acuerdo antes de lo mencionado, de manera que todas las bancadas estén representadas en los distintos grupos que conforman este órgano del Estado.

"Todas las comisiones, en base a un cociente, van a tener su participación", aseguró a Panamá América.

Aunque la bancada oficialista no ha dado mayores detalles sobre las comisiones que aspira a presidir, el diputado Jamis Acosta confirmó que buscarán dirigir varios de estos grupos con el objetivo de acompañar a la actual presidenta de la Asamblea.



Aproximadamente 10 anteproyectos de ley están a la espera de que se conformen las comisiones permanentes en la Asamblea.



Cuando la votación se traslade al pleno legislativo, se iniciará dividiendo el número total de diputados (71) entre la cantidad de miembros de la comisión a elegir que, en la mayoría, es nueve, a excepción de Presupuesto, que está integrada por 15 personas.



El resultado de esta operación definirá el cociente de elección que deben superar los postulados para ser electos.



Las comisiones más solicitadas por los diputados de la Asamblea son: Economía, Presupuesto, Credenciales y Gobierno.

Agregó que conocer quiénes integrarán cada una de las comisiones es lo de menos; lo importante es atender los proyectos que se presenten en beneficio de los ciudadanos.

El Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) de la Asamblea Nacional establece que los miembros de las comisiones podrán ser elegidos mediante la presentación de nóminas de consenso, siempre que se garantice la representación proporcional de la minoría; de no ser posible, se elevará la votación al pleno.

Dicho proceso iniciará dividiendo el número total de diputados (71) entre la cantidad de miembros de la comisión a elegir que, en la mayoría, es nueve, a excepción de Presupuesto, que está integrada por 15 personas. El resultado de esta operación definirá el cociente de elección que deben superar los postulados para ser electos.

Los espacios disponibles después de la votación, de acuerdo con la normativa, serán ocupados por quienes hayan obtenido el mayor respaldo, y de haber empates, se definirá a la suerte.

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Finalizado este procedimiento, se instalarán las comisiones permanentes con el propósito de elegir, entre sus miembros, a la directiva conformada por un presidente, un vicepresidente y un secretario.

Varios anteproyectos de ley están a la espera de que se conformen las comisiones permanentes en la Asamblea.