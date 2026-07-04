Limpieza de oídos: ¿Por qué nunca debes usar hisopos de algodón?

La limpieza de los oídos es una parte fundamental del aseo corporal diario, pero la utilización de hisopos de algodón para este fin es un error común que puede provocar daños severos e irreversibles en el sistema auditivo. Existe una falsa percepción de que la presencia de cerumen es sinónimo de suciedad, lo que empuja a las personas a introducir estos palillos con punta de algodón para removerlo. Sin embargo, los médicos especialistas en otorrinolaringología advierten de forma unánime que esta práctica empeora la higiene y pone en riesgo la salud del oído.

El canal auditivo externo posee un mecanismo de autolimpieza natural altamente eficiente. El uso de hisopos interrumpe este proceso biológico y, en lugar de extraer la cera, la empuja hacia el fondo del conducto, compactándola contra la membrana del tímpano. Para la población en general, abandonar este hábito es crucial para prevenir complicaciones médicas que van desde pérdidas temporales de la audición hasta infecciones profundas.

Los peligros ocultos del uso de hisopos de algodón

La introducción de cualquier objeto rígido en una cavidad tan delicada y estrecha como el oído acarrea múltiples peligros estructurales para la salud:

Formación de tapones de cera por impacto: Al empujar el cerumen hacia la parte más interna del canal auditivo, se bloquea la salida natural de las secreciones, creando un tapón compacto que genera sensación de oído tapado, zumbidos y disminución de la capacidad de audición.

Perforación de la membrana timpánica: El tímpano es una estructura extremadamente delgada y sensible ubicada al final del conducto auditivo. Un movimiento brusco, un tropiezo o calcular mal la profundidad al introducir el hisopo puede rasgar o romper esta membrana, causando un dolor intenso, sangrado y la necesidad de una intervención quirúrgica.

Infecciones y otitis externa: El algodón de los hisopos puede desprender microfibras invisibles que quedan atrapadas dentro del oído, sirviendo como foco para la acumulación de bacterias y hongos. Además, el raspado continuo de las paredes del canal elimina la capa protectora de cera, dejando la piel expuesta a la humedad y a las infecciones conocidas como oído de nadador.

Lesiones en la piel del conducto: La fricción del palillo reseca e irrita la fina piel que recubre el interior del oído, lo que provoca una comezón crónica que induce a la persona a usar el hisopo con mayor frecuencia, creando un ciclo de irritación permanente.

La verdadera función del cerumen y cómo higienizarse correctamente

Es fundamental entender que el cerumen no es un desecho, sino una sustancia protectora vital producida por las glándulas del canal auditivo. Esta cera tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas que defienden al oído de agentes patógenos, atrapa el polvo y los insectos pequeños, y mantiene la zona lubricada para evitar la resequedad extrema. El cuerpo transporta de forma natural la cera vieja hacia el exterior mediante los movimientos cotidianos de la mandíbula al hablar o masticar.

Para realizar una limpieza segura y respetuosa con la anatomía humana, se deben seguir las siguientes pautas médicas:

Limpieza exclusivamente externa: La higiene del oído debe limitarse a la parte de afuera (el pabellón de la oreja o cartílago). Durante el baño diario, se debe lavar la oreja con agua y un jabón suave utilizando los dedos, eliminando la cera que ya ha salido por sí sola.

Secado superficial: Al salir de la ducha, se debe utilizar una toalla limpia o un paño suave para secar únicamente la entrada del canal auditivo, inclinando la cabeza hacia los lados para facilitar la salida del agua sobrante.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Uso de soluciones Salinas: En caso de producir cera de consistencia muy seca o en grandes cantidades, se pueden emplear unas gotas de solución salina o de aceites minerales específicos para el oído bajo recomendación médica, lo que ayuda a ablandar el cerumen para que salga de forma natural.

Consulta profesional periódica: Si se experimenta dolor, picazón persistente, pérdida de audición o la sospecha de tener un tapón, se debe acudir al médico general o al otorrinolaringólogo para una extracción segura mediante lavado clínico u herramientas especializadas de succión.