Panameñistas le recuerdan a Blandón que Vamos no es Dios y a Carles lo mandan a superar las derrotas

La bancada del partido Panameñista no se tomó muy bien las críticas de antiguos aliados del partido fundado por Arnulfo Arias y los mandó al frente, tras las elecciones de la Asamblea Nacional.

Jorge Herrera, uno de los grandes perdedores de la jornada, emitió un comunicado que atizó los ánimos por la escuadra morada.

En este sentido, el jefe de la bancada, José Luis Varela, le recordó a Blandón que "pensar que el Gobierno es el diablo y Vamos es Dios constituye un error político!.

También exhortaron al exdiputado Luis Ernesto Carles a superar las derrotas electorales que ha sufrido y a pensar en el bienestar del país.

"Carles debe superar sus constantes derrotas electorales. Lo exhortamos a no descalificar la actuación de nuestra bancada con epítetos ofensivos", expuso.

Además, lo mandaron a mirarse en el espejo y preguntarse si esa actitud fue la que le costó la confianza de sus electores.

El Panameñista defendió a gestión de Herrera al frente de la Asamblea durante el pasado periodo, destacando que el diálogo, los acuerdos, el consenso y la paz fueron su norte.

En las recientes elecciones en el Legislativo, la bancada del partido se abstuvo de votar.

Por otro lado, Varela subrayó que faltan tres años para las próximas elecciones y adelantar los tiempos políticos es un error.

