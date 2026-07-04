Identifican en puertos caracoles terrestres que son un riesgo para la agricultura, salud pública y la seguridad alimentaria

Investigadores de la Universidad de Panamá advierten que la presencia de caracoles terrestres invasores en puertos panameños podría constituir una amenaza para la agricultura, la salud pública y la seguridad alimentaria de Centroamérica.

El estudio comandado por especialistas de la UP identificó especies de caracoles terrestres de importancia agrícola y médica en áreas portuarias del país, lo que representa un desafío para la bioseguridad nacional y regional.

Los resultados de esta investigación, titulada "Mollusks of Agricultural and Medical Importance Registered in Ports of Panama, Central America", se publicaron en la revista científica Journal of Tropical Plant Pathology. Sus autores son Darío Córdoba González, Stephanie Castillo y Jorge Ortega.

Los investigadores analizaron la presencia de especies de caracoles terrestres en zonas de carga de puertos ubicados en las costas del Caribe y del Pacífico panameño.

De acuerdo con reportes de la revista Hacia La Luz, durante los muestreos realizados en las provincias de Colón y Panamá se recolectaron 2,481 ejemplares de moluscos terrestres.

Entre los hallazgos más relevantes destaca la presencia de la especie Allopeas gracile, que representó el 63.1 % de los individuos encontrados y se detectó en diez áreas de carga, principalmente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Además, el estudio reporta por primera vez en Panamá la presencia de Praticolella mexicana, especie considerada una plaga agrícola potencial y asociada a la transmisión de nematodos parásitos que pueden afectar tanto a animales como a seres humanos.

Adicional a ocasionar pérdidas económicas en los cultivos, afectar la producción agrícola, estos animales se pueden convertir en vectores de enfermedades de importancia sanitaria.

La investigación también advierte que estos moluscos tienen mayor actividad en la temporada lluviosa y que no hay predominio absoluto de una sola especie.

Debido al constante movimiento comercial y logístico que hay en los puertos, la presencia de los caracoles representa un reto para la bioseguridad de Panamá y de la región centroamericana.

Este estudio fue realizado por el Museo de Malacología de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá, en colaboración con el Laboratorio de Malacología del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

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