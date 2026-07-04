Takcorta expone su invicto ante el clasiquero Into Justice

Takcorta va esta tarde en busca de su segunda victoria consecutiva, pero esta prueba no será fácil, porque se medirá al clasiquero Into Justice.

Takcorta quien en su último trabajo registró 0.47.2, los 4 furlongs, tratará de no perder su invicto en esta prueba de 1,200 metros. Este potro tendrá la conducción del experimentado jinete Abdiel Jaén.

Into Justice, parte como favorito con gabela de 6 a 5, en esta carrera de potros importados, debido a que viene de llegar en la cuarta posición en el Clásico Presidente.

La carrera se podría presentar con un Takcorta en punta por su velocidad junto a Solvolare y New Palace Moon. Intermedio corriendo, Sol Winton, Shelado Two y Into Justice y del fondo Sol Merengon. Veremos cómo concluye esta interesante competencia.

Los participantes de este evento son ganadores de tres años de una carrera y se verán en la gatera en la sexta de la programación por un premio de B/.10,500 balboas.

Además, la cuarta carrera promete debido a que participan posibles ejemplares que serán inscritos en la primera clasificatoria rumbo al Clásico Internacional del Caribe.

Una programación sabatina que cuenta con 9 eventos a partir de las 2:30 de la tarde y presenta un acumulado del 5 y 6 de B/.19,877.87.