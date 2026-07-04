Todos los detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce contrajeron matrimonio la noche del viernes en una ceremonia celebrada en el Madison Square Garden, en Nueva York. La boda, que fue confirmada por un portavoz de la cantante, destacó por su estricta privacidad, la presencia de cientos de invitados y varios detalles que rápidamente dieron de qué hablar.

Una boda fuera de lo tradicional

Aunque la pareja reunió a numerosas celebridades, decidió romper con una de las tradiciones más comunes en este tipo de ceremonias: no hubo damas de honor ni padrinos.

En su lugar, Austin Swift, hermano de la cantante, asumió el papel de "Man of Honor", mientras que Jason Kelce, hermano del novio, fue el padrino de bodas. La ceremonia estuvo a cargo del actor y comediante Adam Sandler, amigo cercano de la pareja.

El vestido de Taylor Swift

Uno de los secretos mejor guardados fue el vestido de la artista.

Taylor lució un diseño exclusivo de alta costura de Dior, creado por Jonathan Anderson. Completó su look con zapatos personalizados de Christian Louboutin y joyas de Cartier, mientras que Travis Kelce también vistió un traje confeccionado por la casa de moda francesa.

Una lista de invitados repleta de estrellas

La boda reunió a figuras del entretenimiento y el deporte en un evento al que asistieron alrededor de mil invitados.

Entre los nombres que trascendieron figuran Gigi Hadid, Bradley Cooper, Jennifer López, Ed Sheeran, Hugh Grant, Steven Spielberg, Tom Brady y Roger Goodell, además de familiares y amigos cercanos de la pareja.

Stevie Nicks puso la música

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La celebración también contó con una presentación especial de Stevie Nicks, quien interpretó algunos de sus éxitos durante la recepción.

Además, los recién casados intercambiaron votos escritos por ellos mismos en pequeños cuadernos, un momento que invitados describieron como uno de los más emotivos de la noche.

El Madison Square Garden anunció la noticia

Tras concluir la ceremonia, las pantallas exteriores del Madison Square Garden mostraron el mensaje "JUST&T MARRIED", confirmando públicamente el matrimonio.

Como guiño a la tradición del "algo azul", el Empire State Building fue iluminado con ese color para homenajear a la pareja, uno de los detalles más comentados por los seguidores de la cantante.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce puso fin a meses de especulaciones y se convirtió en uno de los acontecimientos más comentados del año en el mundo del entretenimiento, combinando una celebración de gran escala con varios elementos diseñados para mantener la privacidad de los recién casados.