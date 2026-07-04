¡Prepare las maletas! Aeronáuticas de Panamá y Japón firman acuerdo que permite vuelos entre ambos países

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció que hay avances en torno a lograr vuelos directos entre Ciudad de Panamá y Tokio, la capital de Japón.

En este sentido, el mandatario adelantó que las Autoridades de Aeronáutica Civil de ambos países ya han alcanzado un acuerdo.

"Avance en el vuelo Panamá-Tokio. Las autoridades de aeronáutica de Panamá y Japón firmaron un acuerdo que permite vuelos entre ambos países", informó Mulino.

El jefe del Ejecutivo, además, comentó que este logro es fruto del trabajo realizado en la Misión Oficial de 2025.

La firma del Record of Discussions (RoD), un instrumento que establece un marco de entendimiento para fortalecer la cooperación bilateral en materia de aviación civil y facilitar el desarrollo de servicios aéreos entre ambos países, se firmó en Embajada de Panamá en Tokio.

Este documento permite la designación de aerolíneas panameñas y japonesas para operar vuelos regulares de pasajeros y carga, así como la implementación de acuerdos de código compartido, incluso con aerolíneas de terceros países.

Estuvieron presentes en el acto Walter Cohen (embajador de Panamá en Japón), el director de la Autoridad Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas y por parte de Japón, Rieko Nakayama, directora de Aviación Internacional del Ministerio de Tierra, Infraestructura, Transporte y Turismo de Japón.

En mayo pasado, ejecutivos de la aerolínea All Nippon Airways (ANA) y representantes de The Boeing Company, revisaron aspectos operativos y de infraestructura en el aeropuerto de Tocumen.

ANA forma parte de Star Alliance, de la que también es parte Copa Airlines, lo que podría facilitar acuerdos de código compartido para conectar a pasajeros con sus destinos.

La posible ruta directa entre Panamá y Tokio ampliaría las oportunidades de comercio, turismo e intercambio cultural entre América Latina y Asia.





