Vallarino cuestiona 'cantaleta y descrédito' de LP contra Castañedas y Valencia, abogados penalistas

El abogado Alfredo Vallarino cuestionó esta semana los ataques del diario La Prensa contra los penalistas Ricardo Valencia (diputado suplente) y la presidenta de la Asamblea Nacional, Shirley Castañedas.

De acuerdo con Vallarino se ha montado una campaña de descrédito por parte de medios que son claramente políticos y vinculados al ala independiente.

"Hay una cantaleta que tiene el diario La Prensa con el ejercicio de la abogacía. No solo lo han hecho con Shirley, Valencia, sino también con Jessica Canto. Por su puesto a todo lo que es la defensa de Ricardo Martinelli se la han dedicado", comentó.

Para Vallarino, estos cuestionamientos ameritan un pronunciamiento del Colegio Nacional de Abogados, debido a que se encasilla a los letrados como "narcoabogados" basado en el cliente que representan.

El jurista agregó que estas etiquetas demuestran una ignorancia de proporciones mayores y tratan de entrar al descrédito político "porque sienten que eso les rinde".

En esta línea, recordó que el abogado del diario defiende a todo tipo de clientes y en este caso no hay cuestionamientos.

Agregó que el abogado del diario “ha representado a gente por narcotráfico, homicidio y todo lo que sea, cumpliendo con su labor de penalista, sin que tenga nada de malo".

"Pero ellos en su doble moral hablan de Shirley, de Valencia, pero el abogado de ellos no lo llaman ni narcoabogado y le garantizo que ha defendido de todo. Antes de abrir esa gran boca, para decir cosas sin sentido, volteen la mirada y vean lo que tienen en los accionistas y abogados de allí", comentó.

Por otro lado, recordó que toda persona tiene derecho a un abogado como lo establece la ley y la Constitución.

Con respecto a su elección como presidenta de la Asamblea Nacional, Vallarino recalcó que, pese a su cargo, las decisiones deben tomarse con al menos 36 votos, dándole poder a la mayoría.