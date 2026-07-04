Carlos Atencio gana el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2026

El periodista y escritor Carlos Atencio fue declarado ganador del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Carlos Francisco Changmarín 2026. Lo consiguió con su poemario titulado “La niña que mordió la luna”, presentado bajo el seudónimo Pecap. El fallo del jurado fue emitido por unanimidad.

La decisión la tomaron los jurados Moisés Pascual, David Robinson y Adelis Alonso. Ellos evaluaron diecisiete poemarios participantes y destacaron la calidad literaria de la obra ganadora.

En su veredicto, el jurado describió “La niña que mordió la luna” como un canto a la imaginación. La obra construye un universo alterno que invita a niños y jóvenes a redescubrir el poder de la .creatividad

Además, el jurado valoró la reflexión de la obra sobre la importancia de preservar la fantasía y el juego. Esto frente a los desafíos de los avances tecnológicos, la digitalización y la dependencia de las pantallas electrónicas.

El poemario se distingue por su tono humorístico y su riqueza sonora. Recursos como la aliteración, la onomatopeya y la rima fluyen de forma natural y facilitan la lectura.

Cada poema se convierte en una experiencia atractiva para el público infantil y juvenil, pero también para lectores de todas las edades. El texto mantiene un equilibrio entre elementos didácticos, lúdicos, artísticos y emocionales.

Carlos Atencio es oriundo del distrito de Río de Jesús, en la provincia de Veraguas. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Panamá y tiene más de 20 años de experiencia en el periodismo impreso.

En el campo literario, obtuvo el segundo lugar en la categoría de Cuento del Concurso Nacional IPEL en 2018 con la obra “Nubes rojas”. Es autor de libros de cuentos publicados por la Asociación Panameña de Literatura Infantil y Juvenil (APLIJ).

Además de poeta, Atencio es promotor de la lectura. Ha impartido talleres de creación de cuentos en escuelas y forma parte del club de lectura Pasajeros en Tránsito, donde fomenta la escritura creativa.