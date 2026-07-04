Beneficios de la dieta Dash para controlar la presión alta

Si tiene presión arterial alta o desea prevenir problemas cardiovasculares, es probable que haya escuchado hablar de la dieta Dash . Este plan de alimentación, desarrollado por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre (NHLBI) de Estados Unidos, fue diseñado para ayudar a controlar la hipertensión mediante cambios en la alimentación.

La dieta Dash —siglas en inglés de Dietary Approaches to Stop Hypertension— prioriza el consumo de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y lácteos bajos en grasa, mientras limita el sodio, las grasas saturadas y los azúcares añadidos. Su eficacia ha sido respaldada por estudios científicos y es recomendada por instituciones médicas para cuidar la salud cardiovascular.

¿Qué es la dieta Dash ?

Más que una dieta para bajar de peso, la Dash es un patrón de alimentación que busca mejorar la presión arterial gracias a una mayor ingesta de potasio, calcio, magnesio y fibra.

A diferencia de otros planes alimenticios, no elimina grupos completos de alimentos ni exige productos especiales. Su propósito es promover hábitos saludables que puedan mantenerse a largo plazo.

Ayuda a controlar la presión arterial

El beneficio más conocido de la dieta Dash es su capacidad para reducir la presión arterial, especialmente cuando se acompaña de una disminución en el consumo de sal.

La dietista registrada Jen Messer, presidenta de la New Hampshire Academy of Nutrition and Dietetics, explicó en declaraciones a National Geographic que la dieta Dash es uno de los patrones de alimentación con mayor respaldo científico porque está basada en décadas de investigación y promueve cambios sostenibles en los hábitos alimenticios, en lugar de seguir tendencias pasajeras.

De acuerdo con Mayo Clinic, muchas personas comienzan a experimentar una disminución de la presión arterial pocas semanas después de adoptar este patrón de alimentación, especialmente si también reducen el consumo de sodio.

Favorece la salud del corazón

Los beneficios de la dieta Dash van más allá del control de la hipertensión.

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La nutricionista Kate Zeratsky, de Mayo Clinic, explicó en una entrevista publicada por National Geographic que el equilibrio de minerales presente en este plan alimenticio ayuda a relajar los vasos sanguíneos y favorece una mejor regulación de la presión arterial, lo que contribuye a proteger la salud cardiovascular.

Diversas investigaciones también han asociado este modelo de alimentación con una reducción del colesterol LDL, conocido como "colesterol malo", uno de los principales factores de riesgo para enfermedades del corazón.

Puede ayudar a mantener un peso saludable

Aunque la dieta Dash no fue creada para adelgazar, muchas personas logran controlar su peso al aumentar el consumo de alimentos ricos en fibra y disminuir la ingesta de productos ultraprocesados.

Frutas, verduras, legumbres y cereales integrales aportan una mayor sensación de saciedad, lo que facilita mantener una alimentación equilibrada cuando se combina con actividad física.

También puede reducir el riesgo de otras enfermedades

Además de favorecer la salud cardiovascular, distintos estudios han vinculado la dieta Dash con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, enfermedad renal y síndrome metabólico.

Su énfasis en alimentos frescos y poco procesados también contribuye a mejorar la calidad general de la alimentación y el bienestar.

¿Qué alimentos incluye la dieta Dash? Un modelo de alimentación respaldado por la ciencia

Este patrón alimenticio recomienda incorporar: frutas y verduras, cereales integrales, legumbres, frutos secos y semillas, pescado y pollo sin piel, lácteos bajos en grasa y aceites vegetales en cantidades moderadas.

En cambio, aconseja limitar: embutidos y carnes procesadas, comidas rápidas, productos con alto contenido de sodio, dulces y bebidas azucaradas, alimentos ricos en grasas saturadas y grasas trans.

Un modelo de alimentación respaldado por la ciencia

La dieta Dash se mantiene entre los patrones alimentarios más recomendados por cardiólogos y nutricionistas debido a la evidencia científica que respalda sus beneficios.

Más que una dieta temporal, representa un cambio de hábitos que puede ayudar a controlar la presión arterial, proteger el corazón y mejorar la calidad de vida cuando se acompaña de actividad física y seguimiento médico.