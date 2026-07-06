Aeropuerto Internacional de Tocumen pone en operación moderna planta para el tratamiento de residuos internacionales

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, principal puerta de entrada a Latinoamérica y uno de los hubs más relevantes de la región, puso en operación su nueva Planta Térmica de Tratamiento de Residuos Sólidos Internacionales, un moderno complejo de dos plantas con una infraestructura que fortalece la sostenibilidad, la seguridad sanitaria y la eficiencia operativa del principal aeropuerto de Panamá.

Este proyecto, hoy convertido en realidad, tiene como propósito principal fortalecer la seguridad sanitaria y ambiental del aeropuerto mediante el tratamiento controlado de los desechos internacionales, los cuales pueden representar un riesgo por la posible presencia de agentes patógenos provenientes de otros países. A través de esta planta, se busca minimizar la propagación de enfermedades, controlar la proliferación de vectores, gallinazos y otros animales atraídos por los residuos, y asegurar un manejo adecuado, seguro y eficiente de los desechos sólidos generados por la creciente actividad aeroportuaria, reduciendo así su impacto en el entorno y en las operaciones aéreas.

Con una inversión de 14.2 millones de dólares, la planta permite procesar actualmente hasta 8.5 toneladas por día de residuos, con una capacidad instalada que alcanza las 16.5 toneladas diarias y una proyección de expansión a 20 toneladas para el año 2033.

El gerente general de Tocumen, Jose Ruiz Blanco, destacó que “la puesta en operación de esta planta marca un hito en la gestión ambiental del aeropuerto, al permitirnos tratar de forma segura y eficiente los residuos internacionales, reduciendo riesgos sanitarios y protegiendo activamente el entorno”.

Ruiz Blanco añadió que “este proyecto refleja nuestro compromiso con una aviación sostenible, donde la innovación tecnológica se pone al servicio del medio ambiente, garantizando procesos limpios, sin emisiones contaminantes, y fortaleciendo la seguridad operacional del aeropuerto.

La obra fue ejecutada por el consorcio Bioecológica Ingenieros, S.A., e incluye, además de su construcción, el mantenimiento y la operación durante los primeros tres años. El proyecto cumple con los lineamientos de la Organización de Aviación Civil Internacional, incorporando tecnología de última generación basada en un sistema de gasificación pirolítico tipo batch, con dos cámaras de combustión y una de oxidación de gases, que garantiza cero emisiones contaminantes y el cumplimiento de estrictas normativas ambientales.

La planta cuenta con una capacidad de incineración de hasta 1,000 kilogramos por hora y opera durante 16 horas continuas al día, bajo rigurosos protocolos internacionales. Este sistema permite reemplazar la infraestructura anterior, cuya capacidad resultaba insuficiente frente al volumen actual de residuos, que oscila entre 7.5 y 8.5 toneladas por día.

Con esta nueva instalación, Tocumen asegura la cobertura de la demanda actual y futura durante al menos la próxima década. Además, elimina la posible dependencia del transporte externo de residuos y contribuye a mejorar la seguridad operacional al mitigar la presencia de fauna como gallinazos y roedores, que representan riesgos para la aviación.

La infraestructura ocupa una instalación de 1,000 metros cuadrados y está equipada con sistemas avanzados de filtración de gases mediante lavadores húmedos y filtros de bolsa, así como automatización y monitoreo en tiempo real a través del sistema Siemens Simatic PCS. También dispone de áreas especializadas como depósitos de residuos y cenizas, cuarto frío, zonas de lavado de camiones, sistemas contra incendios y planta eléctrica propia.

Durante su fase de construcción, el proyecto generó más de 100 empleos directos e indirectos, mientras que en su etapa operativa cuenta con un equipo de 12 colaboradores, incluyendo supervisores y personal técnico especializado, todos bajo la gestión de la Gerencia de Operaciones del aeropuerto.

En 2025, Tocumen movilizó 20.9 millones de pasajeros y proyecta superar los 22 millones en 2026, consolidando su posición como un centro neurálgico para el tránsito de viajeros y mercancías.