Homicidio en Chame: Se entrega el hombre acusado de asesinar con arma blanca a un ciudadano en Panamá Oeste

Un hombre fue aprehendido por su presunta vinculación con el homicidio con arma blanca de Manuel Muñoz, de 40 años, ocurrido ayer en el sector de Coloncito, distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste.

El sospechoso, quien se entregó voluntariamente a la Policía Nacional, fue puesto a órdenes del Ministerio Público para continuar con el trámite correspondiente, conforme a lo establecido por la ley.

El hecho se registró sobre las 6:00 de la mañana del domingo, cuando Muñoz intentó escapar de la muerte pedaleando con todas sus fuerzas mientras era perseguido por otro sujeto también en bicicleta.

El agresor, armado con un cuchillo, logró darle alcance y asestarle varias cuchilladas, una de ellas en el cuello, lo cual ocasionó que se desangrara en medio de la vía, en donde cayó.

Se espera que en las próximas horas el sospechoso sea presentado ante un juez de garantías el cual deberá formularle cargo por el delito contra la vida e integridad personal en la modalidad de homicidio, y establecer la medida cautelar que deberá cumplir mientras la fiscalía adelanta la investigación del caso, sino se acoge a un acuerdo de pena.