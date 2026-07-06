¿Cuáles son los beneficios de caminar descalzo sobre la tierra o la grama?

Caminar descalzo sobre la tierra, el césped o la arena es una práctica que muchas personas realizan por placer, pero en los últimos años también ha despertado interés por sus posibles efectos sobre la salud. Conocida como grounding o earthing, esta técnica consiste en mantener contacto directo con la superficie terrestre con la idea de restablecer una conexión eléctrica natural entre el cuerpo y la Tierra.

Quienes promueven esta práctica sostienen que puede contribuir a reducir el estrés, mejorar el sueño y aliviar algunos procesos inflamatorios. Sin embargo, aunque existen estudios que exploran estos posibles beneficios, la comunidad científica coincide en que la evidencia aún es limitada y se necesitan investigaciones más amplias para confirmar sus efectos.

¿Qué es el grounding?

El grounding consiste en caminar descalzo sobre superficies naturales como tierra, grama, arena o roca, o utilizar dispositivos diseñados para simular ese contacto.

La teoría plantea que la Tierra posee una carga eléctrica natural y que el contacto directo permitiría el intercambio de electrones, lo que podría influir en algunos procesos fisiológicos relacionados con la inflamación, el estrés y el sistema nervioso. Aunque esta hipótesis ha sido objeto de investigación, todavía no existe consenso científico sobre todos los mecanismos propuestos.

Posibles beneficios del grounding

Podría ayudar a reducir el estrés

Algunas investigaciones han observado que las personas que practican grounding experimentan una sensación de relajación y una disminución de los niveles de estrés.

El doctor Gaétan Chevalier, investigador del Earthing Institute, explicó en una entrevista con Healthline que varios estudios piloto sugieren que el contacto directo con la Tierra podría influir en la actividad del sistema nervioso autónomo y favorecer un estado de mayor relajación. No obstante, también reconoció que aún hacen falta ensayos clínicos de mayor calidad para confirmar estos hallazgos.

Puede favorecer un mejor descanso

Dormir bien es otro de los beneficios que con frecuencia se asocian al grounding.

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Algunos estudios preliminares han encontrado mejoras en la calidad del sueño y en los ritmos del cortisol, una hormona relacionada con el estrés. Sin embargo, los investigadores advierten que los resultados todavía son insuficientes para establecer una relación definitiva.

Caminar descalzo fortalece los pies

Más allá de la teoría del grounding, caminar descalzo sobre superficies seguras puede aportar beneficios mecánicos.

La podóloga Emily Splichal señaló en declaraciones a CNN Health que esta práctica ayuda a fortalecer los músculos intrínsecos del pie, mejorar el equilibrio y estimular la propiocepción, es decir, la capacidad del cuerpo para percibir la posición y el movimiento de las extremidades. Aclaró que estos beneficios dependen de la condición física de cada persona y de hacerlo en entornos seguros.

¿Qué dice la evidencia científica?

Aunque el grounding ha despertado interés entre investigadores y profesionales de la salud, la evidencia disponible presenta limitaciones.

Una revisión publicada en la biblioteca de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH) concluyó que algunos estudios reportan posibles efectos positivos sobre la inflamación, el dolor y el sueño, pero también destacó que la mayoría de las investigaciones incluyen un número reducido de participantes y requieren ser replicadas con metodologías más robustas antes de establecer conclusiones definitivas.



Recomendaciones antes de practicar grounding

Si desea probar esta práctica, los especialistas aconsejan hacerlo en lugares seguros y libres de objetos que puedan provocar lesiones.

También es importante evitar caminar descalzo si existen heridas abiertas, problemas de sensibilidad en los pies o enfermedades como la diabetes que aumenten el riesgo de lesiones, salvo que un profesional de la salud lo autorice.

Una práctica que sigue bajo estudio

Caminar descalzo sobre la tierra o la grama puede ser una experiencia agradable y, en algunos casos, contribuir al bienestar físico y mental. Sin embargo, las afirmaciones sobre sus efectos terapéuticos aún continúan bajo investigación.

Mientras la ciencia avanza, los expertos coinciden en que el grounding no debe considerarse un tratamiento médico, sino una práctica complementaria que puede formar parte de un estilo de vida saludable, siempre que se realice con precaución y sin sustituir las recomendaciones de los profesionales de la salud.

