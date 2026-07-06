Vía España se prepara para su ampliación: negocios se reubican

El Ministerio de Obras Públicas ha dado a conocer que en las próximas semanas se dará inicio a la ampliación de la Vía España, un proyecto cuyo costo ronda los 80 millones de dólares.

Los dueños de varios negocios que funcionaban en el área donde se iniciará la ampliación se han mudado a lugares aledaños, pero seguirán brindando sus servicios a sus clientes.

El proyecto tiene como objetivo crear nuevos carriles que garanticen la agilidad del transporte público y un mejor flujo para los usuarios que utilizan esta vía.

Aproximadamente unos 5.4 kilómetros desde el área de El Balboa hasta la Vía Porrás estarán en construcción en las próximas semanas, según han anunciado las autoridades.

Es importante recordar que este proyecto de ampliación data de varios años atrás, estaba en estudios de impacto ambiental, evaluaciones y será esta administración gubernamental la que lo pondrá en marcha.

Cuando el proyecto esté terminado, cuentan las autoridades que este tramo de la Vía España será capaz de movilizar aproximadamente a 100,000 pasajeros en el transporte público todos los días. Es decir, 40,000 pasajeros más.