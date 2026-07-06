Idaan evalúa el estado actual de la planta potabilizadora de Chilibre

Con el objetivo de identificar todas las contrataciones que tiene en ejecución la planta potabilizadora de Chilibre, el director del Idaan, Antonio Tercero, hará un recorrido técnico hoy junto con los directivos de la institución.

El director recordó que esta instalación data del año 1965, por lo que necesita mantenimiento oportuno y que se mitiguen los daños ocasionados por el abandono y la obsolescencia de los equipos.

En el recorrido estarán presentes los directores de Finanzas, Operaciones, Ingeniería, Legales, así como el subdirector ejecutivo de la entidad, el arquitecto Carlos Rivera. También el superintendente, los electricistas y el cuerpo técnico, quienes van a presentar las necesidades más apremiantes de la planta, manifestó el funcionario.

Tercero, manifestó que en abril los operadores de la planta y el superintendente le habían presentado un estudio con las necesidades de la potabilizadora.

En cuanto a los recorridos por las plantas potabilizadoras, Tercero mencionó que ha visitado las de Capellanía en Natá, Rufina Alfaro en Los Santos, Roberto Reina en Chitré, Herrera.

Recientemente estuvo en la de Palmas Bellas, en el distrito de Chagres, en Colón, una planta que estará lista para final de septiembre.

Se espera que abastezca a unas 12 mil personas de la costa.

A las 11:00 de la mañana se espera una conferencia de prensa de parte del director del Idaan.

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