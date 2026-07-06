Alergias estacionales: ¿cómo frenar los estornudos?

Las alergias estacionales, conocidas clínicamente en el ámbito de la medicina global como rinitis alérgica estacional, son reacciones inmunológicas hiperactivas del organismo que se desencadenan por la exposición a sustancias suspendidas en el aire, tales como el polen de plantas, árboles y gramíneas, o las esporas de hongos ambientales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica a las enfermedades alérgicas entre las patologías crónicas de mayor prevalencia a nivel internacional, afectando de forma recurrente las vías respiratorias superiores de millones de personas. Aunque suelen asociarse a periodos climáticos específicos, sus manifestaciones pueden variar según las condiciones geográficas y de humedad de cada región.

Las manifestaciones clínicas de la rinitis alérgica estacional se producen cuando el sistema inmunitario identifica erróneamente una partícula inofensiva como una amenaza, liberando histamina y otros compuestos químicos en el torrente sanguíneo. Algunos de sus síntomas son:

Congestión y secreción nasal: Se presenta una inflamación de las mucosas que obstruye el paso del aire, acompañada de un flujo nasal acuoso y transparente de forma continua.

Estornudos en salva: Episodios repetitivos e incontrolables de estornudos que aparecen principalmente durante las primeras horas de la mañana o al exponerse al aire libre.

Prurito ocular y lagrimeo: Comezón intensa en los ojos, enrojecimiento de la conjuntiva y lagrimeo constante debido a la irritación por contacto directo con los alérgenos.

Picor en el paladar y garganta: Sensación de escozor en las vías aéreas superiores que suele provocar una tos seca irritativa por el goteo posnasal.

A nivel sistémico, la persistencia de estos síntomas altera de manera colateral el ciclo del sueño, provocando micrSUEÑOo despertares y un descanso deficiente. Esto se traduce en fatiga diurna crónica, dolores de cabeza por presión sinusal y una disminución notable en el rendimiento académico o laboral de los pacientes.

Para mitigar el impacto de las alergias estacionales sin caer en complicaciones respiratorias como el asma alérgica, los organismos internacionales de la salud promueven una estrategia combinada de evitación ambiental y manejo terapéutico bajo supervisión profesional.

La medida de control más efectiva consiste en reducir al mínimo la exposición a los agentes desencadenantes conocidos. Se recomienda mantener las ventanas de las viviendas cerradas durante los días de alta concentración de partículas flotantes o vientos fuertes, utilizando sistemas de aire acondicionado con filtros limpios para renovar el ambiente. Asimismo, realizar lavados nasales frecuentes con soluciones salinas estériles ayuda a remover físicamente los alérgenos depositados en las fosas nasales, aliviando la irritación local de forma mecánica y segura.

La OMS enfatiza la importancia de obtener un diagnóstico médico certero antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico. El uso indiscriminado de descongestionantes nasales de venta libre, por ejemplo, puede provocar un efecto rebote que agrava la obstrucción respiratoria a largo plazo.

Información redactada en colaboración con IA