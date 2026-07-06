Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Estados Unidos Portugal y España se enfrentan en cuartos vive el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/06 01:45:00 Noticias Relacionadas 1 Inglaterra elimina México y enfrentará a Noruega en los cuartos 2 Francia jugará con Marruecos en cuartos de final, tras eliminar con un penal de Mbappé a Paraguay 3 Histórico pase de Egipto a octavos en el Mundial 2026 de la mano de un emocionado Salah 4 Brasil sucumbe ante Haaland y Noruega: se despide en octavos 5 Argentina sufre pero vence a Cabo Verde y mantiene su racha ante África en el Mundial 2026 6 'Gary Stempel, el punto de quiebre', la biografía autorizada Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
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