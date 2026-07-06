Asesinan a balazos al cantante de regional mexicano Adán R en Culiacán

El entorno de la música regional mexicana vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el asesinato a balazos del cantante José Adán Rodríguez, conocido artísticamente como "Adán R." y exintegrante de la reconocida agrupación Los Nuevos Rebeldes.

El ataque armado se registró la noche de este domingo en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, epicentro de una cruenta disputa territorial entre facciones del crimen organizado.

De acuerdo con los primeros reportes policiales recopilados por medios locales y de cobertura nacional, el intérprete se encontraba en la cochera de su residencia, ubicada en el sector norte de la capital sinaloense, cuando sujetos desconocidos portando armas de fuego abrieron fuego en su contra de manera directa. Rodríguez falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de los impactos recibidos.

Fiscalía inicia pesquisas en medio de pugnas del narcotráfico

Hasta el momento, las autoridades de seguridad pública y el Gobierno del Estado de Sinaloa han mantenido hermetismo en torno al caso, sin reportar personas detenidas o un móvil específico para el atentado.

No obstante, trascendió que peritos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) acudieron a la escena para el levantamiento del cuerpo e iniciar formalmente la carpeta de investigación penal.

Este homicidio se contextualiza en la profunda crisis de seguridad que padece el estado noroccidental de México desde septiembre de 2024. La escalada de violencia e inseguridad ha sido atribuida de forma unánime por analistas y agencias de inteligencia a una pugna interna y sin cuartel entre las facciones de "Los Mayos" y "Los Chapitos", células rivales del Cártel de Sinaloa que rompieron treguas tras la captura en suelo estadounidense del capo Ismael "El Mayo" Zambada en julio de 2024.