Muere Panchito, el loro rescatado de las ruinas del sismo en La Guaira que conmovió al mundo

La tragedia provocada por el devastador doble sismo que azotó las costas de Venezuela sumó una nota de profundo pesar en el plano digital. El loro "Panchito", un ave que durante el fin de semana se había transformado en un símbolo global de esperanza y resiliencia entre las ruinas, falleció este lunes debido a las severas complicaciones de salud derivadas del prolongado confinamiento.

El pequeño animal había acaparado la atención de millones de usuarios en redes sociales luego de que se difundiera el emotivo video viral de su rescate por parte de los Bomberos del Estado Miranda en la torre Opp033, una estructura residencial totalmente destruida en la localidad costera de La Guaira, considerada una de las zonas cero del desastre natural.

El milagro de la torre Opp033

El hallazgo de Panchito fue catalogado inicialmente como un milagro por los equipos de socorro que operan en el litoral central venezolano.

Los rescatistas localizaron al ave en un apartamento del octavo piso, convirtiéndose de manera sorpresiva en el único sobreviviente detectado en esa sección del complejo habitacional tras el colapso de estructuras.

Al momento de su extracción, el cuadro clínico del animal era sumamente reservado: Presentaba una deshidratación severa y un cuadro agudo de desnutrición. Mostraba una movilidad casi nula y serias dificultades respiratorias producto del polvo acumulado.

El metraje de los bomberos dándole las primeras gotas de agua en el sitio de la tragedia se volvió un fenómeno de tendencia en internet inmediato, sirviendo como un bálsamo de fe para las familias que aún aguardan noticias de personas desaparecidas en el siniestro.

Nueve días de resistencia en el epicentro del desastre

A pesar de haber sido trasladado de urgencia hacia un centro asistencial y de recibir terapia intensiva veterinaria especializada por parte de un equipo multidisciplinario, el organismo del ave sufrió fallas sistémicas irreversibles.

Las secuelas físicas causadas por nueve días de confinamiento absoluto bajo los escombros, sumado a la falta de oxígeno en las cavidades y la carencia total de líquidos y alimentos, terminaron por minar las fuerzas de Panchito.

Su deceso desató una ola de mensajes de condolencias y homenajes en plataformas digitales, donde usuarios de diversas latitudes destacaron que su breve rescate de animales recordó al mundo la valentía de los cuerpos de rescate en Venezuela y la fragilidad de la vida ante los embates de la naturaleza.