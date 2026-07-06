Fufo Rosario y Carlos Duque celebran su amor en Panamá

Después de casarse en Islandia el pasado mes de abril, los bailarines y coreógrafos panameños Fufo Rosario y Carlos Duque celebraron su matrimonio con una recepción en Panamá, rodeados de familiares, amigos y figuras del entretenimiento nacional. La velada estuvo marcada por la emoción, el baile y varios momentos que los recién casados compartieron en redes sociales.

Una celebración para compartir con sus seres queridos

Aunque la pareja oficializó su unión en Islandia, uno de sus destinos favoritos, decidió organizar una segunda celebración en Panamá para que sus allegados pudieran ser parte de este importante momento.

El evento reunió a familiares, amigos cercanos y colegas del mundo artístico, quienes acompañaron a Fufo y Carlos en una noche llena de música, abrazos y muestras de cariño. Según las imágenes compartidas en redes sociales, la decoración apostó por un estilo elegante y romántico, mientras que los invitados disfrutaron de una animada fiesta.

El baile no podía faltar

Como era de esperarse, el baile fue uno de los protagonistas de la celebración.

Los recién casados sorprendieron con una coreografía preparada para la ocasión y luego compartieron la pista con sus invitados, reflejando la pasión que ambos han convertido en su profesión desde hace años.

Las publicaciones del evento también muestran momentos de complicidad entre la pareja, así como el cariño recibido por parte de amigos y seguidores, quienes inundaron las redes sociales con mensajes de felicitación.

Una historia de amor que conquistó a sus seguidores

Fufo Rosario y Carlos Duque son ampliamente conocidos en Panamá por su trayectoria en la danza y la coreografía. Ambos alcanzaron popularidad tras su participación en el programa "Muévelo" y, desde entonces, han desarrollado una carrera ligada al arte, el entretenimiento y la formación de nuevos talentos.

Su boda en Islandia llamó la atención por el impresionante paisaje nevado que sirvió de escenario para el enlace. Ahora, con esta celebración en Panamá, la pareja pudo compartir ese momento especial con las personas que no pudieron acompañarlos durante la ceremonia en Europa.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Un nuevo capítulo juntos

La recepción en Panamá puso el broche de oro a una historia de amor que la pareja ha compartido con naturalidad en sus redes sociales.

Con esta celebración, Fufo Rosario y Carlos Duque inician oficialmente una nueva etapa como esposos, rodeados del respaldo de sus familiares, amigos y seguidores, quienes no dejaron pasar la oportunidad de desearles una vida llena de felicidad.