Alexa Chacón debuta como escritora con 'Luna en Piscis'

La presentadora e influencer panameña Alexa Chacón abrirá un nuevo capítulo en su carrera con el lanzamiento de "Luna en Piscis", su primer libro. La obra, que estará disponible a partir del 1 de agosto, reúne 60 poemas escritos a lo largo de distintas etapas de su vida y representa el cumplimiento de un proyecto personal que comenzó durante su adolescencia.

Aunque el público la conoce por su trabajo en televisión y redes sociales, la escritura ha formado parte de su vida desde los 14 años. Fue entonces cuando empezó a plasmar sus emociones y experiencias en poemas, varios de los cuales forman parte de esta publicación.

Entre los textos incluidos en "Luna en Piscis" destaca el poema más antiguo de la colección, escrito cuando Chacón tenía 16 años. La obra reúne composiciones creadas en diferentes momentos de su crecimiento personal, permitiendo al lector recorrer la evolución de su voz como escritora.

El libro pertenece al género de la poesía y fue editado entre Panamá y Argentina. Además de los poemas, incorpora fotografías que acompañan la narrativa visual de la publicación. Algunas de las imágenes fueron tomadas por la propia Alexa Chacón y otras por fotógrafos que colaboraron en el proyecto.

La autora explicó que "Luna en Piscis" refleja tres versiones distintas de sí misma, una propuesta que busca mostrar cómo las vivencias, las emociones y el paso del tiempo influyen en la manera de escribir y de entender la vida.

Con este debut editorial, Chacón presenta una faceta poco conocida de su trayectoria y comparte con sus lectores textos que permanecieron inéditos durante varios años, hasta convertirse en una colección que resume más de una década de escritura.

"Luna en Piscis" saldrá a la venta el 1 de agosto, fecha en la que los seguidores de la presentadora podrán descubrir una de sus pasiones más personales, ahora convertida en su primera publicación literaria.