Minsa inaugura la Semana de la Promoción de la Salud con enfoque en las universidades

El Ministerio de Salud (Minsa) inauguró oficialmente la Semana de la Promoción de la Salud con la celebración del Primer Foro de Salud Mental y Educación Superior. La iniciativa está diseñada de forma exclusiva para fortalecer el bienestar emocional de la comunidad universitaria del país.

La ceremonia de apertura estuvo liderada por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien subrayó que abordar la estabilidad emocional es una urgencia social.

"Promover la salud mental es una tarea impostergable para fortalecer la resiliencia, el bienestar y la calidad de vida de las nuevas generaciones", manifestó el regente de la cartera de salud.

Un compromiso intersectorial

El evento contó con la participación de Ivonne de Martinelli, en representación de la primera dama de la República, Maricel de Mulino.

Durante su intervención, Martinelli enfatizó que la salud mental no es un asunto individual, sino una responsabilidad compartida que involucra a toda la sociedad.

Por su parte, la Dra. Ángela Laguna, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), reafirmó el papel de las instituciones académicas.

Laguna explicó que, a través de la Red Panameña de Universidades Promotoras de Salud y el Consejo de Rectores, se trabaja activamente en consolidar espacios seguros, inclusivos y basados en la cultura del autocuidado para estudiantes, docentes y personal administrativo.