Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales tras la eliminación de Portugal ante España

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El AT&T Stadium de Dallas no solo albergó el pase de España a los cuartos de final del Mundial 2026; también se convirtió en el escenario del último baile de una de las leyendas más grandes de la historia del deporte. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro echó el cierre definitivo a su trayectoria en las Copas del Mundo tras la dolorosa derrota de Portugal por 1-0 ante el combinado español, sellando un ciclo de más de dos décadas de vigencia absoluta en la élite internacional.

A sus 41 años, y tras haberlo entregado todo sobre el césped, el legendario '7' portugués se marcha con la conciencia tranquila pero con la crueldad de un guion que lo vio caer en el minuto 91 con el gol agónico de Mikel Merino, justo cuando la escuadra lusa se ordenaba para resistir en la prórroga.

Seis Copas del Mundo y un récord para la eternidad

A pesar de no haber podido conquistar el trofeo que le hubiese permitido sentarse de forma indiscutible en la mesa de los campeones del mundo junto a su eterno antagonista Leo Messi, Cristiano Ronaldo abandona la máxima vitrina futbolística con un récord que rozará el siglo de vigencia antes de ser igualado: es el único jugador en la historia que ha logrado marcar en seis ediciones distintas del Mundial.

El contraste de los tiempos: De Colonia a Dallas

El destino futbolístico quiso que España, el país donde forjó sus años más gloriosos a nivel de clubes con el Real Madrid, propiciara el punto final a su historia mundialista. Una despedida diametralmente opuesta a la de aquel 11 de junio de 2006, cuando un joven Cristiano de 21 años, luciendo el dorsal '17' a la espalda, dio sus primeras carreras mundialistas en el RheinEnergieStadion de Colonia ante Angola.

Como dato que refleja su longevidad e impacto generacional: en el momento de aquel debut en Alemania, faltaba un año, un mes y un día para que naciera la actual joya del Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, con quien coincidió sobre el engramado de Dallas veinte años y 25 días después.

El adiós de una estrella que desafió al tiempo

En la víspera del choque ante España, un Cristiano relajado y sonriente había expresado su deseo de estirar la frontera biológica: "Ojalá no sea mi último partido", comentó, sabiendo que la idea de jugar una séptima Copa del Mundo a los 45 años entra en el terreno de la quimera. No obstante, el astro luso fue enfático sobre su legado: "Cristiano no va a ser más o menos Cristiano por ganar la Copa del Mundo".

Afectado lógicamente por el paso de los años, el atacante limitó su rango de acción en el torneo de 2026 a la zona de definición, consciente de que ya no disponía de la explosividad vertical de antaño para competir en el ritmo goleador de figuras emergentes como Kylian Mbappé, Erling Haaland o el propio Jude Bellingham.

A pesar de ser el foco recurrente de las duras críticas de la prensa de su país hacia una selección portuguesa repleta de figuras que nunca terminó de engranar como equipo, Estados Unidos lo despidió como lo que es: un ícono de masas. Miles de fanáticos abarrotaron los hoteles de concentración durante semanas solo para captar una instantánea del jugador que transformó la mentalidad competitiva de Portugal y que se retira convencido, con justa razón, de haber dejado una huella imborrable en el fútbol global.

La trayectoria de CR7 en números mundialistas

El impacto estadístico del ariete de Madeira se resume en una constancia competitiva inalcanzable para su generación: