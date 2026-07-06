Antonio Tercero González, director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), realizó una gira de trabajo para inspeccionar los avances del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, ubicado en el corregimiento de Palmas Bellas, distrito de Chagres, en la Costa Abajo de la provincia de Colón, donde la obra registra un 86% de ejecución.

Esta planta potabilizadora beneficiará de forma directa a más de 12 mil habitantes de los cinco corregimientos que integran el distrito de Chagres.

Durante el recorrido, en el cual estuvo acompañado por su equipo técnico y por representantes de la empresa contratista, Tercero verificó el progreso de las distintas estructuras que conforman el complejo hídrico, incluyendo la planta, el tanque de reserva y la estación de bombeo.

Además, los especialistas revisaron los aspectos técnicos del proyecto y dieron el debido seguimiento al cronograma de ejecución para garantizar el estricto cumplimiento de los plazos establecidos.

Capacidad de producción y comunidades beneficiadas

La nueva planta potabilizadora tendrá la capacidad operativa para producir un millón de galones de agua potable por día.

Esta infraestructura estará complementada con un tanque de reserva de 400 mil galones, el cual fortalecerá la continuidad y confiabilidad del sistema de abastecimiento para las comunidades colonenses de Piña, Salud, Chagres, Unión Piña y Palmas Bellas.

Tercero indicó que la institución está supervisando muy de cerca este proyecto de infraestructura debido a que representa una solución definitiva para miles de familias de la Costa Abajo de Colón.

“Nuestro compromiso es asegurar que cada etapa se ejecute con la calidad y el ritmo que requieren los ciudadanos para entregar un sistema moderno, confiable y preparado para atender las necesidades de la población por muchos años”, añadió el director del IDAAN.