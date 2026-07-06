Senadora paraguaya Celeste Amarilla vierte graves insultos racistas contra Kylian Mbappé

La senadora paraguaya Celeste Amarilla se encuentra bajo el foco del repudio internacional luego de utilizar sus cuentas de redes sociales para emitir comentarios cargados de racismo, xenofobia e incitación a la violencia física en contra del astro y capitán francés, Kylian Mbappé.

Las declaraciones de la parlamentaria, lejos de enmarcarse en la natural frustración futbolística, luego que Francia eliminara a Paraguay del Mundial 2026, sus posts apelaron a estereotipos denigrantes y desataron una oleada de condenas por parte de organismos civiles, federaciones deportivas y usuarios de todo el planeta, empañando el desempeño histórico de la delegación suramericana.

Los mensajes de la discordia: Xenofobia y apología a la agresión

El escándalo estalló en la plataforma digital X (antes Twitter), donde la legisladora arremetió en primera instancia contra el delantero del Real Madrid cuestionando sus capacidades personales mediante analogías racistas:

"Bruto no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gil (portero paraguayo), yo lo hago en el senado y no pasa nada", plasmó Amarilla, validando abiertamente gestos antideportivos en las canchas de fútbol.

Lejos de bajar el tono, la senadora paraguaya optó por radicalizar su postura en una segunda publicación, donde atacó la ascendencia familiar del futbolista e incitó de forma directa a la agresión física colectiva:

"Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido. Y eso que no soy fanática del fútbol", escribió.

Mbappé responde con contundencia: "Usted no representa al Paraguay"

El propio Kylian Mbappé utilizó sus redes sociales para confrontar de manera directa a la parlamentaria paraguaya. Con un discurso pausado pero categórico, el referente de la selección francesa lamentó que las expresiones de odio de una funcionaria pública de alto nivel eclipsen los valores de juego limpio mostrados por la escuadra guaraní.

"Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición", sentenció inicialmente el capitán galo.

El jugador profundizó en las consecuencias institucionales que el racismo sin complejos acarrea para las delegaciones deportivas