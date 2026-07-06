Gremios empresariales reactivan el Comité Intergremial del Agua para enfrentar la crisis hídrica en Panamá

En una acción conjunta para mitigar el impacto del desabastecimiento hídrico y garantizar la sostenibilidad económica del país, los principales gremios del sector empleador anunciaron la reactivación e instalación permanente del Comité Intergremial del Agua. La iniciativa busca unificar criterios técnicos del sector privado frente al rezago histórico en infraestructura y los efectos de la variabilidad climática que presionan los sistemas de producción de agua en el territorio nacional.

A través de un comunicado institucional emitido por la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), se detalló que este bloque estratégico funcionará como un espacio de análisis permanente enfocado en diseñar propuestas concretas que robustezcan la gobernanza del recurso hídrico a mediano y largo plazo.

Hoja de ruta: Respuestas de contingencia y reformas de Estado

Durante la sesión constitutiva del Comité, los directivos de las organizaciones empresariales acordaron dividir su agenda de trabajo en dos ejes de acción prioritarios para evitar comprometer la competitividad del sector productivo y la salud pública:

Acciones a Corto Plazo: Impulsar soluciones técnicas de contingencia y respuestas inmediatas a los problemas críticos de distribución que afectan de manera recurrente el suministro corriente de agua potable en áreas residenciales y comerciales.

Acciones a Mediano y Largo Plazo: Promover reformas político-administrativas orientadas a fortalecer la institucionalidad, la transparencia fiscal y la sostenibilidad financiera de las entidades públicas rectoras del recurso.

Los voceros del conglomerado empresarial enfatizaron que el acceso al agua potable y los sistemas de saneamiento deben elevarse de forma definitiva al rango de política de Estado prioritaria, dada su incidencia directa en la calidad de vida ciudadana y el desarrollo logístico e industrial panameño.

Alineación con el plan gubernamental "Panamá para Ti"

La reactivación de esta mesa técnica da continuidad al manifiesto público emitido por los gremios en mayo de este año, donde se urgía una fiscalización público-privada sobre los presupuestos de inversión hídrica.

Nota de prensa// Como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible del país, la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), junto con los gremios que integran la Alianza Intergremial del Agua, participó en la reactivación e instalación del Comité Intergremial del Agua. pic.twitter.com/biBH2bXrk7— Capac Panama (@CapacPanama) July 6, 2026

En ese sentido, el sector privado valoró de forma positiva que la actual administración central haya incorporado formalmente la seguridad hídrica como uno de los pilares transversales del programa oficial de gobierno denominado "Panamá para Ti". Con el establecimiento del Comité, las organizaciones empresariales buscan presentar un frente propositivo articulado que sirva de contrapeso y asesoría especializada a los proyectos de ley e inversión que ejecute el Estado.

Un bloque sólido: Las 8 organizaciones de la coalición

El Comité Intergremial del Agua ha quedado estructurado por un bloque compacto de cámaras comerciales, desarrolladores inmobiliarios y colegios profesionales de la ingeniería y la arquitectura

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