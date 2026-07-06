Estados Unidos / Mundial 2026 / Pasión Mundialista 2026 Mundial Estados Unidos y Bélgica: sigue el partido minuto a minuto Publicado 2026/07/06 18:00:00 ❮ ❯ Noticias Relacionadas 1 Inglaterra elimina México y enfrentará a Noruega en los cuartos 2 Cristiano Ronaldo se despide de los Mundiales tras la eliminación de Portugal ante España 3 Panamá cae ante Argentina camino al Mundial de Baloncesto Catar 2027 4 Francia jugará con Marruecos en cuartos de final, tras eliminar con un penal de Mbappé a Paraguay 5 Atlas, el robot que celebra los goles como Kane y Haaland 6 Marcelo Bielsa y Ronald Koeman se suman a la lista de técnicos caídos en el Mundial 2026 Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.
Para comentar debes registrarte y completar los datos generales.