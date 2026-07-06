El MEF descarta llave en mano; teleférico irá a licitación tradicional

Luego de identificar las causas que llevaron a declarar desierta la licitación del teleférico en el distrito de San Miguelito, obra insignia del Gobierno para transformar la movilidad urbana en uno de los sectores más poblados del país, las autoridades publicaron ayer, lunes, el nuevo pliego de cargos ajustado a las necesidades del mercado y condiciones bancarias.

Aunque el secretario de Metas, José Ramón Icaza, había mencionado que se analizaba la posibilidad de modificar el modelo de contratación para que no fuera una concesión como se había previsto inicialmente, sino un acuerdo de llave en mano con pagos diferidos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) determinó que la modalidad más adecuada para dar continuidad a la obra es la contratación tradicional.

La entidad estableció, como condición del acto, que la empresa que resulte calificada tiene la obligación de presentar al Estado una propuesta de financiamiento respaldada, aspecto que no lograron los dos consorcios precalificados en la primera licitación.

Asimismo, dispone la partida presupuestaria para hacer frente a los compromisos del proyecto durante los próximos tres años; del 2027 al 2029 se destinarán en total 270 millones de dólares, una diferencia de $8 millones respecto al acto anterior, a los servicios de diseño, estudios complementarios, construcción, suministro, fabricación, instalación, integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa de la obra, con opción a mantenimiento.

La fecha y hora para la presentación y apertura de propuestas será el próximo 18 de agosto a las 10:00 de la mañana.

El MEF reiteró que los riesgos de adquisición de terrenos necesarios para la construcción del sistema de transporte que unirá a la capital con el distrito de San Miguelito serán asumidos por el Estado.

El teleférico tendrá una extensión de 6.6 kilómetros, una capacidad de transporte de 2,800 personas por hora a lo largo de seis estaciones (Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter) y un horario de atención similar a las líneas 1 y 2 del Metro.'



El teleférico, según el Metro de Panamá S.A., tendrá un horario de atención similar al de las líneas 1 y 2 del Metro. De lunes a viernes funcionaría por 18 horas; sábados, 17 horas y domingos y feriados, 15 horas.



La obra, de 6.6 kilómetros, transportará a 2,800 personas por hora a lo largo de seis estaciones (Balboa, Cincuentenario, Samaria, Mano de Piedra, Valle de Urracá y Torrijos Carter).



La fecha y hora para la presentación y apertura de propuestas será el próximo 18 de agosto a las 10:00 de la mañana.



270 millones de dólares, una diferencia de $8 millones respecto al acto anterior.

Durante su fase de construcción se implementará un Plan de Manejo Ambiental (PMA) para mitigar su impacto, que incluye la ejecución de medidas de control de polvo, ruido y vibraciones mediante el uso de maquinarias con silenciadores, humectación de superficies, control de velocidades, entre otras.

Las autoridades sostienen que dicha obra generará beneficios sociales y económicos al distrito mediante la creación de nuevas plazas de empleo y la revalorización del entorno urbano, lo que a su vez mejorará la calidad de vida de los residentes de San Miguelito.