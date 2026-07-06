El aeropuerto ubicado en Panamá Pacífico es administrado por Tocumen, S.A., sin embargo, desde la agencia estatal que administra está área económica especial, ha existido interés por tomar las riendas de esta terminal aérea.

Javier Suárez Pinzón, administrador de la Agencia Panamá Pacífico, ha manifestado ante el Gabinete Logístico que ellos debieran ser los encargados de administrar este activo.

"Nosotros estamos todo el día ahí, entendiendo que es importante ese aeropuerto para el proyecto y para el resto de nuestro país", indicó.

Para tener una idea, por semana salen 16 vuelos comerciales, existe un promedio de 377 mil pasajeros anuales que entran y salen del aeropuerto.

A futuro, están pidiendo que la terminal sirva como hub internacional para ayuda humanitaria, para la producción local y para cualquier otro tipo de servicio.

También, falta que diseñen su plan maestro y que se apruebe la transición.

"Al final, ese es un aeropuerto que es un activo del país, que está por debajo de 10% de su rendimiento y tiene la capacidad para atraer una cantidad importante de inversión extranjera en cuanto a operaciones privadas y aviación", dijo.'



El aeropuerto de Panamá Pacífico fue estratégico para los estadounidenses cuando ocuparon ese territorio, donde funcionó la base militar de Howard.



En 1999, con el retiro de los militares de Estados Unidos, el aeropuerto fue clausurado y en su pista central se marcó una gran X como prueba de su cierre.



Esta antigua base militar fue sede en 2001 de un festival mundial de la juventud.



Bajo administración panameña, su uso se abocó al sector logístico, transformándose en un área económica especial.

Suárez destacó que al operar vuelos comerciales, Panamá Pacífico como aeropuerto de destino, significa que todas las personas que llegan generan todo un movimiento adicional al negocio de turismo.

Área logística

El aeropuerto Panamá Pacífico se ubica en un sitio diseñado especialmente para explotar el sector logístico.

Por ejemplo, para los terremotos de Venezuela, apoyaron al Ministerio de Gobierno brindando espacio, al punto que lograron llenar un hangar completo de 8 mil metros cuadrados de donaciones para los damnificados.

"Eso es lo que una área como la nuestra ofrece: flexibilidad y la capacidad de adaptarse ante cualquier situación", declaró el administrador de la agencia.

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De repente se pensará que toda esa ayuda humanitaria salió desde el aeropuerto del área económica, sin embargo, no fue así, debido a que no está certificado en carga.

Esa es la petición que en estos momentos realiza Suárez.

En esta área también se ubica el hub humanitario, que moviliza bastante carga y que es manejado por Sinaproc, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Cruz Roja Internacional, instituciones que se coordinan entre sí para ayudar a otras naciones, tal como ocurrió durante los momentos más difíciles de la pandemia de covid-19.

Concesiones

De los aeropuertos que administra Tocumen, S.A., tres han sido mencionados para ser otorgados en concesión, que son los de David, Río Hato y Colón.

La información que proviene de la empresa estatal es que los aeropuertos Scarlett Martínez y el Enrique Malek, serán los primeros en ser concesionados mediante licitación internacional.